Generiert ein Benutzerereignis für den angegebenen Chart.
bool EventChartCustom(
Parameter
chart_id
[in] Identifikatoren des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
custom_event_id
[in] Identifikator des Benutzerereignisses. Dieser Identifikator wird automatisch zum Wert CHARTEVENT_CUSTOM hinzugefügt und zum ganzzahligen Typ reduziert.
lparam
[in] Ereignisparameter des Typs long, der der Funktion OnChartEvent übertragen wird.
dparam
[in] Ereignisparameter des Typs double, der der Funktion OnChartEvent übertragen wird.
sparam
[in] Parameter des Ereignisses des Typs string, der der Funktion OnChartEvent übertragen wird. Wenn die Zeile länger als 63 Symbole, wird die Zeile reduziert.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn ein benutzerdefiniertes Ereignis wurde erfolgreich in der Warteschlange von Ereignissen des Charts-Ereignisrezipient, platziert. Im Falle eines Fehlers, wird false zurückgegeben. Verwenden Sie GetLastError(), um einen Fehlercode zu bekommen.
Hinweis
Expert oder Indikator, angehängt zum angegebenen Chart, verarbeitet dieses Ereignis durch die Funktion OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).
Für jede Art von Ereignis, Eingabeparameter der Funktion OnChartEvent() haben bestimmte Werte, die nötig sind, um das Ereignis zu behandeln.Die folgende Tabelle listet die Ereignisse und Werte, die durch Parameter übergeben werden.
Ereignis
Wert des Parameters id
Wert des Parameters lparam
Wert des Parameters dparam
Wert des Parameters sparam
Ereignis des Keyboard Klickens
CHARTEVENT_KEYDOWN
Kode der betätigten Taste
Die Anzahl der Tastenanschläge, die generiert werden, während diese Taste in gedrücktem Zustand war
Der String-Wert eines Bit-Maske, die den Status der Tastatur-Tasten beschreibt
Ereignisse der Maus-Bewegung und Mausklicks (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ist für den Chart eingegeben)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
X-Koordinate
Y-Koordinate
Der String-Wert einer Bit-Maske, der den Status der Maustasten beschreibt
Ereignis der Erzeugung des graphischen Objektes (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ist für den Chart eingegeben)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
—
—
Name des erzeugten graphischen Objektes
Ereignis der Veränderung der Eigenschaften des Objektes durch Dialog der Eigenschaften
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
—
—
Name des veränderten graphischen Objektes
Ereignis der Löschung des graphischen Objektes (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ist für den Chart eingegeben)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
—
—
Name des entfernten graphischen Objektes
Ereignis des Mausklicks auf der graphischen Darstellung
CHARTEVENT_CLICK
X-Koordinate
Y-Koordinate
—
Ereignis des Mausklicks auf dem graphischen Objekt
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
X-Koordinate
Y-Koordinate
Name des graphischen Objektes, auf dem das Ereignis geschehen ist
Ereignis der Verschiebung des graphischen Objektes per Mausklick
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
—
—
Name des verschobenen graphischen Objektes
Ereignis der Beendung der Textbearbeitung im Eingabefeld des graphischen Objektes "Eingabefeld"
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
—
—
Name des graphischen Objektes "Eingabefeld", in dem Editieren des Textes beendet wurde
Ereignis der Chart-Veränderung
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
—
—
—
Benutzerereignis mit Nummer N
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Wert, vorgegeben durch die Funktion EventChartCustom()
Wert, vorgegeben durch die Funktion EventChartCustom()
Wert, vorgegeben durch die Funktion EventChartCustom()
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
