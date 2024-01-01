//+------------------------------------------------------------------+

//| ButtonClickExpert.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



string buttonID="Button";

string labelID="Info";

int broadcastEventID=5000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Erzeugen wir einen Button für übertragung der Benutzerereignisse

ObjectCreate(0,buttonID,OBJ_BUTTON,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XSIZE,200);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YSIZE,50);

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_FONT,"Arial");

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_TEXT,"Button");

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_FONTSIZE,10);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//--- Erzeugen wir eine Marke für Ausgabe der Information

ObjectCreate(0,labelID,OBJ_LABEL,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_COLOR,clrRed);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,"Keine Information");

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_FONTSIZE,20);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ObjectDelete(0,buttonID);

ObjectDelete(0,labelID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Pruefen wir das Ereignis durch Drücken des Mausbuttons

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

string clickedChartObject=sparam;

//--- wenn Sie drücken das Objekt mit dem Namen buttonID

if(clickedChartObject==buttonID)

{

//--- Buttonstatus - gedrückt oder nicht

bool selected=ObjectGetInteger(0,buttonID,OBJPROP_STATE);

//--- geben wir in log Debugging-Nachricht aus

Print("Knopf gedrückt = ",selected);

int customEventID; // Nummer des Benutzerereignisses für Senden

string message; // Nachricht für Senden im Ereignis

//--- wenn Knopf gedrückt ist

if(selected)

{

message="Knopf gedrückt";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+1;

}

else // Knopf nicht gedrückt

{

message="Knopf nicht gedrückt";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+999;

}

//--- senden wir Benutzerereignis "unserem" Chart

EventChartCustom(0,customEventID-CHARTEVENT_CUSTOM,0,0,message);

//--- senden wir eine Nachricht an alle offenen Charts

BroadcastEvent(ChartID(),0,"Broadcast Message");

//--- Debugging-Nachricht

Print("Ereignis mit ID ist gesendet = ",customEventID);

}

ChartRedraw();// zeichnen wir alle Objekte auf dem Chart erneut

}



//--- pruefen wir, ob das Ereignis zu Benutzerereignissen gehört

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

{

if(id==broadcastEventID)

{

Print("Erhalten wir Broadcast-Nachricht vom Chart mit id = "+lparam);

}

else

{

//--- lesen wir eine Textnachricht im Ereignis

string info=sparam;

Print("Das Benutzerereignis mit ID wird verarbeitet = ",id);

//--- geben wir eine Nachricht in der Marke aus

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,sparam);

ChartRedraw();// zeichnen wir alle Objekte auf dem Chart zwangsläufig erneut

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Broadcast-Nachricht allen offenen Charts senden |

//+------------------------------------------------------------------+

void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam)

{

int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM;

long currChart=ChartFirst();

int i=0;

while(i<CHARTS_MAX) // Sie haben bestimmt nicht mehr als CHARTS_MAX offene Charts

{

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);

currChart=ChartNext(currChart); // auf Grund des vorigen Charts erhalten wir ein neues

if(currChart==-1) break; // das Ende der Chartliste erreicht

i++; // Nicht vergessen, Counter zu erhoehen

}

}

//+------------------------------------------------------------------+