CalendarValueLastByEvent
Abrufen des Arrays der Ereigniswerte nach seiner ID seit dem Status der Kalenderdatenbank nach einer angegebenen change_id.
int CalendarValueLastByEvent(
Parameter
event_id
[in] Ereignis-ID.
change_id
[in][out] Änderungs-ID der Kalenderdatenbank.
values[]
[out] Variable vom Typ MqlCalendarValue für die Übernahme der Ereigniswerte. Beispiele der Behandlung von Kalenderereignisse.
Rückgabewert
Anzahl der erhaltenen Ereigniswerte. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:
- 4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (nicht genügend Speicherplatz für die Ausführung der Anforderung),
- 5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),
- 5400 - ERR_CALENDAR_MORE_DATA (Array ist zu klein, um die Beschreibungen aller Werte zu übernehmen, es wurden nur diejenigen übernommen, die eingetragen werden konnten).
- Fehler bei der Ausführung von ArrayResize()
Hinweis
Alle Funktionen, die mit dem Wirtschaftskalender arbeiten, nutzen die Zeit des Handelsservers (TimeTradeServer). Das bedeutet, dass die Zeit in der Struktur MqlCalendarValue und die Zeitangaben der Funktionen CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory in der Zeitzone des Handelsservers eingestellt sind und nicht in der lokalen Zeitzone des Nutzers.
Wenn der Array events[] mit einer unveränderlichen Größe der Funktion übergeben wurde und die Größe für alle Ereignisse zu klein ist, wird der Fehler ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400) ausgeworfen.
Wenn change_id = 0 der Funktion übergeben wird, wird der Variablen das aktuelle change_id der Kalenderdatenbank diesem Parameter zugewiesen; und die Funktion gibt 0 (Anzahl der gefundenen Nachrichten) zurück.
Die Funktion gibt das Array der verlangten Nachrichten und ein neues change_id zurück, das für nachfolgende Aufrufe der Funktion verwendet werden, um neuen Werte dieser Nachricht abzufragen. Damit ist es möglich die Werte bestimmter Nachrichten zu aktualisieren, in dem einfach diese Funktion mit der letztbekannten change_id aufgerufen wird.
Die Struktur von MqlCalendarValue bietet Methoden zum Prüfen und Setzen von Werten der Felder actual_value, forecast_value, prev_value und revised_prev_value. Wenn kein Wert angegeben wird, speichert das Feld LONG_MIN (-9223372036854775808).
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Feld gespeicherten Werte mit einer Million multipliziert werden. Dies bedeutet, dass, wenn Sie Werte von MqlCalendarValue mithilfe der Funktionen CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent und CalendarValueLast abrufen, sollten Sie überprüfen, ob die Feldwerte gleich LONG_MIN sind; wenn in einem Feld ein Wert angegeben ist, sollten Sie den Wert durch 1.000.000 dividieren, um den Wert zu erhalten. Eine andere Methode zum Abrufen der Werte besteht darin, die Werte mit den Funktionen der Struktur MqlCalendarValue zu überprüfen und abzurufen.
Ein Beispiel-EA, der auf die Pressemeldung des US-Arbeitsmarkts (Nonfarm Payrolls) wartet:
#property description "Beispielsweise Verwendung der Funktion CalendarValueLastByEvent"
Siehe auch
CalendarValueLast, CalendarValueHistory, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueById