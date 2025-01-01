#property description "Beispielsweise Verwendung der Funktion CalendarValueLastByEvent"

#property description ", mit der auf die Pressemeldung des US-Arbeitsmarkts (Nonfarm Payrolls) gewartet wird.

#property description "Dafür holt er sich die aktuelle Änderungs-ID"

#property description " der Kalenderdatenbank. Dann wird mit dieser ID"

#property description " und der Verwendung des Timers nur auf neue Ereignisse gewartet."

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Timer erstellen

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialisierungsfunktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Timer löschen

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- Änderungs-ID der Kalenderdatenbank

static ulong calendar_change_id=0;

//--- Attribute beim ersten Start

static bool first=true;

//--- Ereignis-ID

static ulong event_id=0;

//--- Ereignisname

static string event_name=NULL;

//--- Array der Ereigniswerte

MqlCalendarValue values[];

//--- die Initialisierung - Abrufen der aktuellen calendar_change_id

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- Länder-Code für die USA (ISO 3166-1 Alpha-2)

string USA_code="US";

//--- Abrufen der Ereignisse für die USA

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- Position des gesuchten Ereignisses im Array 'events'

int event_pos=-1;

//--- Anzeige der Ereignisse für die USA im Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: USA -Ereignisse: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- Ändern des Ereignisnamens in Kleinbuchstaben

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() erzeugte den Fehler %d",GetLastError());

//--- Funktion vorzeitig beendet

return;

}

//--- Suche nach dem Ereignis "Nonfarm Payrolls"

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- Ereignis gefunden, sichern der ID

event_id=events[i].id;

//--- Schreiben des Ereignisnamens von "Nonfarm Payrolls"

event_name=events[i].name;

//--- Sichern der Position des Ereignisses im Array 'events[]'

event_pos=i;

//--- Vergessen Sie nicht, dass der Kalender mehrere Ereignisse mit "nonfarm payrolls" in ihrem Namen hat.

PrintFormat("Event \"Nonfarm Payrolls\" found: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- Anzeigen aller Ereignisse durch das Auskommentieren von 'break' für ein besseres Verständnis des Beispiels

break;

}

}

//--- Reduzieren der Liste durch das Löschen aller Ereignisse nach "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- Es bleiben 9 Ereignisse vor "Nonfarm Payrolls" für eine leichtere Analyse

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) lieferte 0 Ereignisse, Fehlernummer=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- Aufgabe mit einem Fehler beendet, neuer Versuch beim nächsten Aufruf des Timers

return;

}



//--- Abrufen der Änderungs-ID der Kalenderdatenbank für das angegebene Ereignis

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- dieser Teil des Codes wird nicht beim Erststart ausgeführt, aber er sei trotzdem hinzugefügt

PrintFormat("%s: Abrufen der aktuellen Änderungs-ID der Kalenderdatenbank: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- Setzen des Flags und vor dem nächsten Ereignis des Timers zurückkehren

first=false;

return;

}

else

{

//--- es wurden keine Daten geliefert (das ist beim Erststart normal), ergo auf einen Fehler prüfen

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Abrufen der aktuellen Änderungs-ID der Kalenderdatenbank: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- Setzen des Flags und vor dem nächsten Ereignis des Timers zurückkehren

first=false;

//--- jetzt haben wir den Wert für calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- und das ist jetzt tatsächlich ein Fehler

PrintFormat("%s: Fehler bei Erhalt der Werte für event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Fehlernummer: %d",error_code);

//--- Aufgabe mit einem Fehler beendet, neuer Versuch beim nächsten Aufruf des Timers

return;

}

}

}



//--- wir haben den letztbekannten Wert der Änderungs-ID der Kalenderdatenbank (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- Prüfen auf einen neuen Ereigniswert für "Nonfarm Payrolls"

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Erhalten neue Ereignisse für \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- Anzeigen der Daten des Arrays 'values' im Journal

ArrayPrint(values);

//--- Anzeigen der Werte der vorherigen und neuen Änderungs-IDs im Journal

PrintFormat("%s: Vorheriges change_id=%d, neues change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

Schreiben Sie hier Ihren Code, was beim Erscheinen von "Nonfarm Payrolls" geschehen soll

*/

}

//---

}

/*

Ergebnis:

OnTimer: USA Ereignisse: 202

Event "Nonfarm Payrolls" found: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Erhalten wurde die aktuelle ID der Kalenderdatenbank: change_id=33986560



*/