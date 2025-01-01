ChartGetInteger

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück. Die Eigenschaft des Charts muss der Typen datetime, int oder bool sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

1. Gibt den Wert der Eigenschaft direkt zurück.

long ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

);

2. Gibt true oder false zurück, abhängig von der Erfolgreichkeit der Funktion. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gestellt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.

bool ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& long_var

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Charts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER sein.

sub_window

[in] Nummer des Subfenster des Charts. Für den ersten Fall der Default-Wert ist 0 (Hauptfenster des Charts). Die meisten Eigenschaften ist die Nummer des Subfensters nicht erforderlich.

long_var

[out] Variable des Typs long, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.

Rückgabewert

Wert des Typs long.

für die zweite Variante des Aufrufes gibt true zurück, wenn die Eigenschaft zugaenglich ist und der Wert in der Variable long_var aufbewahren wird, anderenfalls gibt false zurück. Für die zusaetzliche Information über das Fehler, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Hinweis

Diese Funktion ist synchron, das bedeutet, dass sie erst nach der Ausführung aller Befehle ausgeführt wird, die vor dem Aufruf der Funktion zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden.

Beispiel: