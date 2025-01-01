DokumentationKategorien
Ermöglicht die Eröffnung der Markttiefe (Depth of Market, DOM) für ein ausgewähltes Symbol und die Anmeldung zum Erhalt von Benachrichtigungen über DOM-Änderungen.  

bool  MarketBookAdd(
   string  symbol      // Symbol
   );

Parameter

symbol

[in]  Symbolname, dessen DOM in dem angegebenen Experten oder Script benutzt werden soll.

Rückgabewert

Wert true im Fall der erfolgreichen Eröffnung, anderenfalls false.

Hinweis

In der Regel muss diese Funktion aus der Funktion OnInit() oder im Klassenkonstrukteur aufgerufen werden. Für Verarbeitung der Eingangsmeldungen muss die Funktion void OnBookEvent(string& symbol) vorhanden sein.

Beispiel:

#define   SYMBOL_NAME   "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Öffnen der Markttiefe für das Symbol SYMBOL_NAME 
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- Senden der Nachricht über das erfolgreiche Öffnen der Markttiefe an das Journal
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- warte 2 Sekunden
   Sleep(2000);
   
//--- nach Beendigung, Abmeldung der geöffneten Markttiefe
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
  Ergebnis:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

Siehe auch

