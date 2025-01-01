- SymbolsTotal
Ermöglicht die Eröffnung der Markttiefe (Depth of Market, DOM) für ein ausgewähltes Symbol und die Anmeldung zum Erhalt von Benachrichtigungen über DOM-Änderungen.
|
bool MarketBookAdd(
Parameter
symbol
[in] Symbolname, dessen DOM in dem angegebenen Experten oder Script benutzt werden soll.
Rückgabewert
Wert true im Fall der erfolgreichen Eröffnung, anderenfalls false.
Hinweis
In der Regel muss diese Funktion aus der Funktion OnInit() oder im Klassenkonstrukteur aufgerufen werden. Für Verarbeitung der Eingangsmeldungen muss die Funktion void OnBookEvent(string& symbol) vorhanden sein.
Beispiel:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Siehe auch