MarketBookAdd

Ermöglicht die Eröffnung der Markttiefe (Depth of Market, DOM) für ein ausgewähltes Symbol und die Anmeldung zum Erhalt von Benachrichtigungen über DOM-Änderungen.

bool MarketBookAdd(

string symbol

);

Parameter

symbol

[in] Symbolname, dessen DOM in dem angegebenen Experten oder Script benutzt werden soll.

Rückgabewert

Wert true im Fall der erfolgreichen Eröffnung, anderenfalls false.

Hinweis

In der Regel muss diese Funktion aus der Funktion OnInit() oder im Klassenkonstrukteur aufgerufen werden. Für Verarbeitung der Eingangsmeldungen muss die Funktion void OnBookEvent(string& symbol) vorhanden sein.

Beispiel:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Öffnen der Markttiefe für das Symbol SYMBOL_NAME

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- Senden der Nachricht über das erfolgreiche Öffnen der Markttiefe an das Journal

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- warte 2 Sekunden

Sleep(2000);



//--- nach Beendigung, Abmeldung der geöffneten Markttiefe

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

Ergebnis:

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}

Siehe auch

DOM Struktur , Strukturen und Klassen