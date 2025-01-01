Datenverarbeitung

Gruppe von Funktionen, die die Angaben des bestimmten Formats in die Angaben des anderen Formats umwandelt.

Die Funktion NormalizeDoubles( muss besonders betont werden, denn sie gewaehrleistet die erforderliche Genaiugkeit der Preisdarstellung. In Handelsopeartionen können nicht normalisierte Preise, deren Genauigkeit um wenigstens 1 Zeichen die vom Handelsserver angeforderte Genauigkeit überschreitet, nicht verwendet werden.

Funktion Massnahme CharToString Umwandlung des Symbolcodes in die Einsymbolzeile DoubleToString Umwandlung des numerishen Wertes in die Textzeile mit der angegebenen Genauigkeit EnumToString Umwandlung der Enumerationwert beliebigen Typs in ein String NormalizeDouble Runden der Zahl mit dem Fliesspunkt bis der angegebenen Genauigkeit StringToDouble Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs double StringToInteger Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs long StringToTime Umwandlung der Zeile mit Zeit und/oder Datum im Format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", in eine Zahl des Typs datetime TimeToString Umwandlung des Wertes mi t der Zeit in Sekunden, die seit 01.01.1970 vergangen hat, in die Zeile mit Format "yyyy.mm.dd hh:mi" IntegerToString Umwandlung des ganzzahligen Wertes in die Zeile der vorgegebenen Laenge ShortToString Umwandlung des Symbolcodes (unicode) in die Einsymbolzeile ShortArrayToString Kopiert Teil des Feldes in die Zeile StringToShortArray Kopiert die Zeile in den gewaehlten Platz des Feldes des Typs ushort CharArrayToString Wandelt Symbolcode (ansi) in Einsymbolzeile um StringToCharArray Kopiert die Zeile, die aus Unicode in ANSI umgewandelt wurde, in den gewaehlten Platz des Typs uchar CharArrayToStruct Kopiert einen Array des Typs uchar in eine POD Struktur StructToCharArray Kopiert eine POD Struktur in ein Array des Typs uchar ColorToARGB Konvertiert den Typ color in den Typ uint, um Farbdarstellung ARGB zu erhalten. ColorToString Wandelt den Farbenwert in die Zeile der Art "R,G,B" um StringToColor Wandelt Zeile des Typs "R,G,B" oder Zeile mit Farbennamen in den Wert des Typs color um StringFormat Wandelt Zahl in die Zeile entsprechend dem vorgegebenen Format um

Sehen Sie auch

Kodeseite Verwenden