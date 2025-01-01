- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
Datenverarbeitung
Gruppe von Funktionen, die die Angaben des bestimmten Formats in die Angaben des anderen Formats umwandelt.
Die Funktion NormalizeDoubles( muss besonders betont werden, denn sie gewaehrleistet die erforderliche Genaiugkeit der Preisdarstellung. In Handelsopeartionen können nicht normalisierte Preise, deren Genauigkeit um wenigstens 1 Zeichen die vom Handelsserver angeforderte Genauigkeit überschreitet, nicht verwendet werden.
|
Funktion
|
Massnahme
|
Umwandlung des Symbolcodes in die Einsymbolzeile
|
Umwandlung des numerishen Wertes in die Textzeile mit der angegebenen Genauigkeit
|
Umwandlung der Enumerationwert beliebigen Typs in ein String
|
Runden der Zahl mit dem Fliesspunkt bis der angegebenen Genauigkeit
|
Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs double
|
Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs long
|
Umwandlung der Zeile mit Zeit und/oder Datum im Format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", in eine Zahl des Typs datetime
|
Umwandlung des Wertes mi t der Zeit in Sekunden, die seit 01.01.1970 vergangen hat, in die Zeile mit Format "yyyy.mm.dd hh:mi"
|
Umwandlung des ganzzahligen Wertes in die Zeile der vorgegebenen Laenge
|
Umwandlung des Symbolcodes (unicode) in die Einsymbolzeile
|
Kopiert Teil des Feldes in die Zeile
|
Kopiert die Zeile in den gewaehlten Platz des Feldes des Typs ushort
|
Wandelt Symbolcode (ansi) in Einsymbolzeile um
|
Kopiert die Zeile, die aus Unicode in ANSI umgewandelt wurde, in den gewaehlten Platz des Typs uchar
|
Kopiert einen Array des Typs uchar in eine POD Struktur
|
Kopiert eine POD Struktur in ein Array des Typs uchar
|
Konvertiert den Typ color in den Typ uint, um Farbdarstellung ARGB zu erhalten.
|
Wandelt den Farbenwert in die Zeile der Art "R,G,B" um
|
Wandelt Zeile des Typs "R,G,B" oder Zeile mit Farbennamen in den Wert des Typs color um
|
Wandelt Zahl in die Zeile entsprechend dem vorgegebenen Format um
Sehen Sie auch