Gruppe von Funktionen, die die Angaben des bestimmten Formats in die Angaben des anderen Formats umwandelt.

Die Funktion NormalizeDoubles( muss besonders betont werden, denn sie gewaehrleistet die erforderliche Genaiugkeit der Preisdarstellung. In Handelsopeartionen können nicht normalisierte Preise, deren Genauigkeit um wenigstens 1 Zeichen die vom Handelsserver angeforderte Genauigkeit überschreitet,  nicht verwendet werden.

Funktion

Massnahme

CharToString

Umwandlung des Symbolcodes in die Einsymbolzeile

DoubleToString

Umwandlung des numerishen Wertes in die Textzeile mit der angegebenen Genauigkeit  

EnumToString

Umwandlung der Enumerationwert beliebigen Typs in ein String

NormalizeDouble

Runden der Zahl mit dem Fliesspunkt bis der angegebenen Genauigkeit

StringToDouble

Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs  double

StringToInteger

Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs  long

StringToTime

Umwandlung der Zeile mit Zeit und/oder Datum im Format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", in eine Zahl des Typs datetime

TimeToString

Umwandlung des Wertes mi t der Zeit in Sekunden, die seit 01.01.1970 vergangen hat, in die Zeile mit Format  "yyyy.mm.dd hh:mi"

IntegerToString

Umwandlung des ganzzahligen Wertes in die Zeile der vorgegebenen Laenge

ShortToString

Umwandlung des Symbolcodes (unicode) in die Einsymbolzeile

ShortArrayToString

Kopiert Teil des Feldes in die Zeile

StringToShortArray

Kopiert die Zeile in den gewaehlten Platz des Feldes des Typs ushort

CharArrayToString

Wandelt Symbolcode (ansi) in Einsymbolzeile um

StringToCharArray

Kopiert die Zeile, die aus Unicode in ANSI umgewandelt wurde, in den gewaehlten Platz des Typs uchar

CharArrayToStruct

Kopiert einen Array des Typs uchar in eine POD Struktur

StructToCharArray

Kopiert eine POD Struktur in ein Array des Typs uchar

ColorToARGB

Konvertiert den Typ color in den Typ uint, um Farbdarstellung ARGB zu erhalten.

ColorToString

Wandelt den Farbenwert  in die Zeile der Art  "R,G,B" um

StringToColor

Wandelt Zeile des Typs  "R,G,B" oder Zeile mit Farbennamen in den Wert des Typs  color um

StringFormat

Wandelt Zahl in die Zeile entsprechend dem vorgegebenen Format um

