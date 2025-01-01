DokumentationKategorien
TesterStop

Erteilt den Befehl die Programmausführung von Tests zu beenden.

void  TesterStop();

Rückgabewert

Kein Rückgabewert.

Hinweis

Mit der Funktion TesterStop() kann eine normale, vorzeitige Beendigung eines Eas in einem Testagenten erzwungen werden – zum Beispiel, wenn eine bestimmte Anzahl von Verlustpositionen oder ein voreingestellter Wert für den Drawdown erreicht wurden.

TesterStop() führt zu einem normalen Ende eines Tests, daher wird die Funktion OnTester() aufgerufen, und die gesamte entstandene Handelsstatistik und der Wert des Optimierungskriteriums werden dem Strategietester übergeben.

Der Aufruf von ExpertRemove() im Strategietester führt auch zu einem normalen Testende und ermöglicht den Erhalt der Handelsstatistik, aber der EA wird aus dem Speicher des Testagenten entfernt. In diesem Fall führt ein erneuter Testlauf mit den nächsten Parametereinstellungen zu einer Zeitverzögerung wegen des erneuten Ladens des Programms. Daher wäre TesterStop() die vorzuziehende Option für die vorzeitige Beendigung eines Tests.

Beispiel:

//--- defines
#define BALANCE_LOSS_STOP  100.0       // Wert des Salden-Drawdowns, bei dem die Prüfung beendet wird
#define EQUITY_LOSS_STOP   100.0       // der Wert des Kapital-Drawdown, bei dem der Test beendet wird
 
//--- Eingabeparameter
input  double  InpLots        =  0.1;  // Lots
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop-Loss in Points
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take-Profit in Points
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // MagicNumber
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // Abweichung
//--- globale Variable
CTrade      trade;                     // Klasseninstanz von trade
CSymbolInfo symb;                      // Klasseninstanz des Symbols
CAccountInfo account;                  // Klasseninstanz des Kontos
...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialisierungsfunktion                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- erfolgreiche Initialisierung
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tick-Funktion des Experten                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- update der aktuellen Kurse
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- wenn der Saldo oder das Kapital stärker gesunken sind als in den Makrosubstitutionen BALANCE_LOSS_STOP und EQUITY_LOSS_STOP angegeben,
//--- gilt der Test als nicht erfolgreich und die Funktion TesterStop() wird aufgerufen
//--- Prüfung auf einen Saldenverlust um mehr als BALANCE_LOSS_STOP
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
        Ergebnis:
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
//--- Prüfung des Kapitalverlusts um mehr als EQUITY_LOSS_STOP
   if(equity_prev!=account.Equity())
     {
      if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
        Ergebnis:
         The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
  }

