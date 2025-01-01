- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TesterStop
Erteilt den Befehl die Programmausführung von Tests zu beenden.
|
void TesterStop();
Rückgabewert
Kein Rückgabewert.
Hinweis
Mit der Funktion TesterStop() kann eine normale, vorzeitige Beendigung eines Eas in einem Testagenten erzwungen werden – zum Beispiel, wenn eine bestimmte Anzahl von Verlustpositionen oder ein voreingestellter Wert für den Drawdown erreicht wurden.
TesterStop() führt zu einem normalen Ende eines Tests, daher wird die Funktion OnTester() aufgerufen, und die gesamte entstandene Handelsstatistik und der Wert des Optimierungskriteriums werden dem Strategietester übergeben.
Der Aufruf von ExpertRemove() im Strategietester führt auch zu einem normalen Testende und ermöglicht den Erhalt der Handelsstatistik, aber der EA wird aus dem Speicher des Testagenten entfernt. In diesem Fall führt ein erneuter Testlauf mit den nächsten Parametereinstellungen zu einer Zeitverzögerung wegen des erneuten Ladens des Programms. Daher wäre TesterStop() die vorzuziehende Option für die vorzeitige Beendigung eines Tests.
Beispiel:
|
//--- defines
Siehe auch
Programmausführung, Testen von Handelsstrategien, ExpertRemove, SetReturnError