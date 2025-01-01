//--- defines

#define BALANCE_LOSS_STOP 100.0 // Wert des Salden-Drawdowns, bei dem die Prüfung beendet wird

#define EQUITY_LOSS_STOP 100.0 // der Wert des Kapital-Drawdown, bei dem der Test beendet wird



//--- Eingabeparameter

input double InpLots = 0.1; // Lots

input uint InpStopLoss = 50; // Stop-Loss in Points

input uint InpTakeProfit = 150; // Take-Profit in Points

sinput ulong InpMagic = 123; // MagicNumber

sinput ulong InpDeviation = 5; // Abweichung

//--- globale Variable

CTrade trade; // Klasseninstanz von trade

CSymbolInfo symb; // Klasseninstanz des Symbols

CAccountInfo account; // Klasseninstanz des Kontos

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//--- erfolgreiche Initialisierung

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- update der aktuellen Kurse

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//--- wenn der Saldo oder das Kapital stärker gesunken sind als in den Makrosubstitutionen BALANCE_LOSS_STOP und EQUITY_LOSS_STOP angegeben,

//--- gilt der Test als nicht erfolgreich und die Funktion TesterStop() wird aufgerufen

//--- Prüfung auf einen Saldenverlust um mehr als BALANCE_LOSS_STOP

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Ergebnis:

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

//--- Prüfung des Kapitalverlusts um mehr als EQUITY_LOSS_STOP

if(equity_prev!=account.Equity())

{

if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Ergebnis:

The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

}