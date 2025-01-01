DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5ZustandspruefungTerminalInfoString 

TerminalInfoString

Funktion gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des mql5-Programms zurück. Die Eigenschaft muss vom Typ string sein.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sein.

Rückgabewert

Wert des Typs string.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- abrufen der Daten zu OS und Terminal
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // user's OS
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // terminal name
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // folder the terminal is launched from
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // folder for storing the terminal data
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // common folder for all client terminals installed on the computer
 
//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }