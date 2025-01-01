TerminalInfoString

Funktion gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des mql5-Programms zurück. Die Eigenschaft muss vom Typ string sein.

string TerminalInfoString(

int property_id

);

Parameter

property_id

[in] Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sein.

Rückgabewert

Wert des Typs string.

Beispiel: