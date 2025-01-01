- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoString
Funktion gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des mql5-Programms zurück. Die Eigenschaft muss vom Typ string sein.
|
string TerminalInfoString(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sein.
Rückgabewert
Wert des Typs string.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+