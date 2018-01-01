CalendarValueHistory

Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse in einem bestimmten Zeitbereich mit der Möglichkeit, nach Land und/oder Währung zu sortieren.

bool CalendarValueHistory(

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

const string country_code=NULL,

const string currency=NULL

);

Parameter

values[]

[out] Variable vom Typ MqlCalendarValue für die Übernahme der Ereigniswerte. Beispiele der Behandlung von Kalenderereignisse.

datetime_from

[in] Anfangszeitpunkt des Zeitraums der Ereignisse für die angegebene ID, während datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in] Endzeitpunkt des Zeitraums der Ereignisse für die angegebene ID. Wenn datetime_to nicht (oder auf 0) gesetzt wurde, werden alle Ereignisse ab dem angegebenen Zeitpunkt datetime_from aus der Kalenderdatenbank (inklusive der zukünftigen) zurückgegeben.

country_code=NULL

[in] Code-Name des Landes (ISO 3166-1 alpha-2)

currency=NULL

[in] Währungs-Code des Landes.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:

4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (nicht genügend Speicherplatz für die Ausführung der Anforderung),

5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),

5400 - ERR_CALENDAR_MORE_DATA (Array ist zu klein, um die Beschreibungen aller Werte zu übernehmen, es wurden nur diejenigen übernommen, die eingetragen werden konnten).

Fehler bei der Ausführung von ArrayResize()

Hinweis

Alle Funktionen, die mit dem Wirtschaftskalender arbeiten, nutzen die Zeit des Handelsservers (TimeTradeServer). Das bedeutet, dass die Zeit in der Struktur MqlCalendarValue und die Zeitangaben der Funktionen CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory in der Zeitzone des Handelsservers eingestellt sind und nicht in der lokalen Zeitzone des Nutzers.

Wenn der Array events[] mit einer unveränderlichen Größe der Funktion übergeben wurde und die Größe für alle Ereignisse zu klein ist, wird der Fehler ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400) ausgeworfen.

Wenn datetime_to nicht (oder auf 0) gesetzt wurde, werden alle Ereignisse ab dem angegebenen Zeitpunkt datetime_from aus der Kalenderdatenbank (inklusive der zukünftigen) zurückgegeben.

Zu dem Länder-Code country_code und der Währung : NULL und "" sind äquivalent und bedeuten, es wird nichts heraus gefiltert.

Für country_code, dem Feld des Codes in der Struktur MqlCalendarCountry, sollten zum Beispiel "US", "RU" oder "EU" verwendet werden.

Für currency, dem Feld der Währungen in der Struktur MqlCalendarCountry, sollten zum Beispiel "USD", "RUB" oder "EUR" verwendet werden.

Die Filter werden über ein logisches 'UND' verbunden und werden verwendet, um nur die Werte auszuwählen, für die zugleich beide Bedingungen (Land und Währung) zutreffen.

Die Struktur von MqlCalendarValue bietet Methoden zum Prüfen und Setzen von Werten der Felder actual_value, forecast_value, prev_value und revised_prev_value. Wenn kein Wert angegeben wird, speichert das Feld LONG_MIN (-9223372036854775808).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Feld gespeicherten Werte mit einer Million multipliziert werden. Dies bedeutet, dass, wenn Sie Werte von MqlCalendarValue mithilfe der Funktionen CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent und CalendarValueLast abrufen, sollten Sie überprüfen, ob die Feldwerte gleich LONG_MIN sind; wenn in einem Feld ein Wert angegeben ist, sollten Sie den Wert durch 1.000.000 dividieren, um den Wert zu erhalten. Eine andere Methode zum Abrufen der Werte besteht darin, die Werte mit den Funktionen der Struktur MqlCalendarValue zu überprüfen und abzurufen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Länder-Code der EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- Abrufen aller Ereigniswerte der EU

MqlCalendarValue values[];

//--- Festlegen der Zeitgrenzen des Intervalls für die Ereignisse

datetime date_from=D'01.01.2018'; // alle Ereignisse ab 2018

datetime date_to=0; // 0 bedeutet, alle bekannten Ereignisse, einschließlich der noch nicht aufgetretenen

//--- Abrufen der historischen Ereignisse seit dem Jahr 2018 für die EU

if(CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,EU_code))

{

PrintFormat("Erhaltene Ereigniswerte für country_code=%s: %d",

EU_code,ArraySize(values));

//--- Verkleinern der Arraygröße für die Ausgabe im Journal

ArrayResize(values,10);

//--- Anzeigen der Ereigniswerte im Journal

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Fehler! Fehler beim Erhalt der Ereignisse für country_code=%s",EU_code);

PrintFormat("Fehlernummer: %d",GetLastError());

}

//---

}

/*

Ergebnis:

Erhaltene Ereigniswerte für country_code=EU: 1384

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 54215 999500001 2018.01.02 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 60600000 60600000 -9223372036854775808 60500000 1 0

[1] 54221 999500002 2018.01.04 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 56600000 56500000 -9223372036854775808 56000000 1 0

[2] 54222 999500003 2018.01.04 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 58100000 58000000 -9223372036854775808 58400000 2 0

[3] 45123 999030005 2018.01.05 10:00:00 2017.11.01 00:00:00 0 600000 400000 -9223372036854775808 100000 1 0

[4] 45124 999030006 2018.01.05 10:00:00 2017.11.01 00:00:00 0 2800000 2500000 -9223372036854775808 1500000 1 0

[5] 45125 999030012 2018.01.05 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 1 900000 900000 -9223372036854775808 1000000 2 0

[6] 45126 999030013 2018.01.05 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 1 1400000 1500000 -9223372036854775808 1500000 2 0

[7] 54953 999520001 2018.01.05 20:30:00 2018.01.02 00:00:00 0 127900000 92100000 -9223372036854775808 76400000 0 0

[8] 22230 999040003 2018.01.08 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 0 9100000 8200000 8100000 7600000 1 0

[9] 22231 999040004 2018.01.08 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 0 18400000 16300000 16400000 16800000 1 0

*/

Siehe auch

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarEventById, CalendarValueById