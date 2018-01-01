- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnChartEvent
Die Funktion wird von Indikatoren und EAs aufgerufen, wenn das Ereignis ChartEvent eintritt. Die Funktion reagiert auf Änderungen im Chart, die vom Nutzer oder einem MQL5-Programm verursacht werden.
void OnChartEvent()
Parameter
id
[in] Ereignis-ID aus der Enumeration ENUM_CHART_EVENT.
lparam
[in] long Typ Ereignisparameter
dparam
[in] double Typ Ereignisparameter
sparam
[in] string Typ Ereignisparameter
Rückgabewert
Kein Rückgabewert
Hinweis
Es gibt 13 Typen von Ereignissen, die mit der vordefinierten Funktion OnChartEvent() behandelt werden können. 65535 IDs von CHARTEVENT_CUSTOM bis einschließlich CHARTEVENT_CUSTOM_LAST werden für benutzerdefinierte Ereignisse bereitgestellt. Um ein benutzerdefiniertes Ereignis zu erzeugen, verwenden Sie die Funktion EventChartCustom().
Kurze Ereignisbeschreibung aus der Enumeration ENUM_CHART_EVENT:
- CHARTEVENT_KEYUP — tritt ein, wenn eine Taste der Tastatur losgelassen wird, vorausgesetzt, das Chart-Fenster hat den Eingabefokus;
- CHARTEVENT_KEYDOWN - Drücken einer Taste auf der Tastatur, wenn ein Chartfenster im Fokus ist;
- CHARTEVENT_MOUSE_MOVE - Bewegen der Maus und der Maustastenklicks (wenn CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true eines Charts);
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE - erzeugt ein graphisches Objekt (wenn CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true eines Charts);
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE - Objekteigenschaften über den Eigenschaftsdialog ändern;
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - ein grafisches Objekt löschen (wenn CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true eines Charts);
- CHARTEVENT_CLICK - Klicken auf ein Chart;
- CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - Mausklick auf ein grafisches Objekt eines Charts;
- CHARTEVENT_OBJECT_DRAG - Ziehen eines grafischen Objekts mit der Maus;
- CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - Beendet die Bearbeitung von Text im Eingabefeld Editieren eines grafischen Objekts (OBJ_EDIT);
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE - ändert ein Chart;
- CHARTEVENT_CUSTOM+n - eigene Ereignis-ID, wobei n im Bereich von 0 bis 65535 liegt. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST enthält die letzte akzeptable benutzerdefinierte Ereignis-ID (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).
Alle MQL5-Programme arbeiten in anderen Threads als dem Haupt-Thread der Anwendung. Der Hauptanwendungs-Thread ist für die Behandlung aller Windows-Systemmeldungen zuständig und generiert daraus wiederum Windows-Meldungen für die eigene Anwendung. Wenn Sie beispielsweise die Maus über ein Diagramm bewegen (Ereignis WM_MOUSE_MOVE), werden mehrere Systemmeldungen für das spätere Rendern des Anwendungsfensters erzeugt und auch interne Meldungen an Experten und Indikatoren gesendet, die auf dem Diagramm gestartet werden. Es kann vorkommen, dass der Hauptanwendungs-Thread die Systemmeldung WM_PAINT noch nicht verarbeitet hat (und somit das modifizierte Diagramm noch nicht gerendert hat), während ein EA oder ein Indikator das Mausbewegungsereignis bereits empfangen hat. In diesem Fall wird die Chart-Eigenschaft CHART_FIRST_VISIBLE_BAR erst nach der Darstellung des Charts geändert.
Für jeden Ereignistyp haben die Eingänge des OnChartEvent() Befehls bestimmte Werte, die für die Behandlung dieses Ereignisses notwendig sind. Die Tabelle listet Ereignisse und Werte auf, die mit den Parametern übergeben werden.
Ereignis
'id' Parameterwert
'lparam' Parameterwert
'dparam' Parameterwert
'sparam' Parameterwert
Ereignis des Loslassens einer Taste
CHARTEVENT_KEYUP
Code der losgelassenen Taste
Die Anzahl der Ereigniswiederholungen ist immer 1
Der Wert einer Zeichenfolge in Form einer Bitmaske, der den Status von Modifikatortasten beschreibt. Siehe WM_KEYUP-Meldung
Ereignis eines Tastendrucks
CHARTEVENT_KEYDOWN
Code der gedrückten Taste
Anzahl der Ereigniswiederholungen, während eine Taste gedrückt bleibt
Der Wert einer Zeichenfolge in Form einer Bitmaske, der den Status von Modifikatortasten beschreibt. Siehe WM_KEYDOWN-Meldung
Mausereignisse (wenn CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=wahr eines Charts)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
X Koordinate
Y Koordinate
Wert des Strings der Bitmaske, der den Status der Maustasten beschreibt.
Mausrad-Ereignis (wenn CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true eines Charts)
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
Zustände der Tasten und Maustasten, X- und Y-Koordinaten des Cursors. Siehe die Beschreibung im Beispiel.
Der Delta-Wert des Mausrads beim Drehen
—
Erstellen von Grafikobjekten (wenn CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true eines Charts)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
—
—
Name des erstellten Grafikobjektes
Änderungen der Objekteigenschaften über den Eigenschaftendialog
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
—
—
Name des geänderten Grafikobjekts
Entfernt ein Grafikobjekt (wenn CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true eines Charts)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
—
—
Name eines entfernten Grafikobjekts
Mausklick auf einem Chart
CHARTEVENT_CLICK
X Koordinate
Y Koordinate
—
Mausklick auf einem Grafikobjekt
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
X Koordinate
Y Koordinate
Name des Grafikobjektes, dessen Ereignis auftrat
Verschieben eines Grafikobjekts mit der Maus
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
—
—
Name des verschobenen Grafikobjekts
Beenden eine Textänderung im Grafikobjekt "Eingabefeld"
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
—
—
Name des Grafikobjekts "Eingabefeld", in dem die Bearbeitung beendet wurde
Ändern der Größe oder der Eigenschaften des Charts über den Eigenschaftendialog
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
—
—
—
Benutzerdefiniertes Ereignis mit der Nummer N
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Wert, definiert mit der Funktion EventChartCustom()
Wert, definiert mit der Funktion EventChartCustom()
Wert, definiert mit der Funktion EventChartCustom()
Beispielchart des 'listener' von Ereignissen:
Siehe auch
EventChartCustom, Typen der Chartereignisse, Ereignisbearbeiter, Durchführung der Programme, Ereignisse des Client-Terminals