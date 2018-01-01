//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample chart event listener and custom events generator"

//--- IDs der Servicetasten

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Anzeige des Wertes von CHARTEVENT_CUSTOM

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Launched the EA ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- Setzen des Flags des empfangenen Ereignisses zum Erstellen des Chartobjekts

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- Setzen des Flags des empfangenen Ereignisses zum Entfernen des Chartobjekts

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- Aktivieren des Mausrads zum Blättern in den Nachrichten

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- erzwungenes Update der Eigenschaften des Charts, um die Bereitschaft für die Ereignisbehandlung sicherzustellen

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- Tick-Zähler für das Erstellen eine Nutzerereignisses

static int tick_counter=0;

//--- Teilen der gesammelten Ticks durch diesen Wert

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- Senden eines Nutzerereignisses, wenn der Tick-Zähler ein Vielfaches von simple_number ist

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- Bilden der ID eines Nutzer-Ereignisses von 0 bis 65535

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- Senden eines Nutzerereignisses mit gültigen Parametern

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- Eintrag im Log für die Analyse der Ergebnisse des Beispiel

Print(__FUNCTION__,": Sent a custom event ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Tastendruck

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Pressed KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Pressed KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Pressed KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Pressed KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Pressed KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Pressed KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Pressed unlisted key");

}

}

//--- Linksklick auf dem Chart

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Mouse click coordinates on a chart: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- Klick auf einem Grafikobjekt

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Clicking a mouse button on an object named '"+sparam+"'");

//--- Objekt entfernen

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Removed object named ",sparam);

//--- Objekt erstellen

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Created object named ",sparam);

//--- Ändern des Objekts

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Changed object named ",sparam);

//--- Objekt verschieben oder die Punkt-Koordinaten haben sich geändert

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Changing anchor points of object named ",sparam);

//--- Geänderter Text im Eingabefeld eines editierbaren Grafikobjekts

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Changed text in Edit object ",sparam," id=",id);

//--- Ereignis einer Mausbewegung

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- Berücksichtigung der Maustasten und -rades von diesem Ereignis

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Flag des Zustandes der Tasten Ctrl, Shift und der Maustasten

int x_cursor = (int)(short)lparam; // X Koordinate des Ereignisses des Mausrads

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // Y Koordinate des Ereignisses des Mausrads

int delta = (int)dparam; // Gesamtwert des Mausrads, wenn die Drehung +120 oder -120 erreichte

//--- Handhabung des Flags

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- Ereignis der Größenänderung des Charts oder Änderung der Eigenschaften des Charts mit dem Dialogfenster

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Changing the chart size or properties");

//--- Nutzerereignis

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Custom event ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zustand der Maus |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // Maus, links

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // Maus, rechts

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // Maus, mitte

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // Maus, erster X Taste

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // Maus, zweiter X Taste

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // Shift-Taste

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // Ctrl-Taste

return(res);

}