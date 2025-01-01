Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit der DatenbankDatabaseColumnsCount
DatabaseColumnsCount
Abrufen der Felderanzahl einer Anfrage.
int DatabaseColumnsCount(
Parameter
request
[in] Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.
Rückgabewert
Anzahl der Felder oder -1 im Fehlerfall. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage.
Hinweis
Es ist nicht notwendig, die Funktion DatabaseRead() aufzurufen, um die Anzahl der Felder einer in DatabasePrepare() erstellten Anfrage zu erhalten. Für die restlichen Funktionen DatabaseColumnXXX() sollte vorher DatabaseRead() aufgerufen werden.
