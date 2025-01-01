DatabaseColumnsCount

Abrufen der Felderanzahl einer Anfrage.

int DatabaseColumnsCount(

int request

);

Parameter

request

[in] Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.

Rückgabewert

Anzahl der Felder oder -1 im Fehlerfall. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage.

Hinweis

Es ist nicht notwendig, die Funktion DatabaseRead() aufzurufen, um die Anzahl der Felder einer in DatabasePrepare() erstellten Anfrage zu erhalten. Für die restlichen Funktionen DatabaseColumnXXX() sollte vorher DatabaseRead() aufgerufen werden.

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseFinalize, DatabaseClose