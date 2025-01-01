//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Deklaration der Parameter der grafischen Ressource

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- Festlegen der Größe des Pixelarrays

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen des Pixelarrays mit einer transparenten Farbe und Erstellen einer grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- Überprüfung der erstellten grafischen Ressource.

//--- Ermitteln der Zeit- und Preisdaten des aktuellen Balkens

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Erstellen des Bitmap-Objekts unter Verwendung der Koordinaten des letzten Tickpreises und der Zeit

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- die Breite und Höhe des erstellten Bitmap-Objekts auf die Breite und Höhe der grafischen Ressource einstellen.

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- Angabe der zuvor erstellten grafischen Ressource für das Bitmap-Objekt als Bilddatei

//--- In diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- Einstellen der Farbe DodgerBlue mit einer Transparenz von 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- 3 Sekunden warten, bevor die grafischen Ressourcendaten gelesen werden

Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");

Sleep(3000);

//--- das Bild aus der Ressource in ein neues Array von Pixeln einlesen

uint rc_data_copy[];

uint w=0,h=0;

ResetLastError();

if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))

{

Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- Einstellen der Farbe OrangeRed mit einer Transparenz von 200

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- Füllen der gesamten Pixelmatrix der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe und Erstellen einer neuen grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());



//--- Erstellen des Objekts "Graphical label" unter Verwendung der Koordinaten des letzten Tickpreises und der Zeit

string obj_name2="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Ermitteln der Bildschirmkoordinaten anhand des zuvor erhaltenen Preises und der Zeit

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Setzen der Breite und Höhe des erstellten grafischen Label-Objekts mit der Breite und Höhe der grafischen Ressource.

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- kopierte grafische Ressource als Bilddatei für das grafische Label-Objekt festlegen

//--- in diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen

ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");



//--- Ändern der Farbe des neuen grafischen Etikettenobjekts

Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");

Sleep(3000);

//--- Einstellen der Farbe GreenYellow mit einer Transparenz von 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der neuen grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten

Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);



//--- drei Sekunden warten und dann Ressourcen und beide Objekte löschen

Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");

Sleep(3000);

Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");

ResourceFree("::"+rc_name);

ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");

ObjectDelete(0,obj_name);

ObjectDelete(0,obj_name2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafische Ressourcendaten aktualisieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- Verlassen, wenn Dimensionen von 0 übergeben wurden

if(width==0 || height==0)

return;

//--- Ressourcendaten aktualisieren und den Chart neu zeichnen

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}