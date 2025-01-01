DokumentationKategorien
Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ double in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.

bool  SignalInfoSetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE      property_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   double                       value            // der Wert der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sein.

value

[in]  Der Wert der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.

Rückgabewert

true - wenn die Eigenschaft erfolgreich geändert wurde, sonst false. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.