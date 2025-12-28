Was ist der Wirtschaftskalender? Der Wirtschaftskalender ist ein Zeitplan der wichtigen Wirtschaftsereignisse und Veröffentlichungen, die die Finanzmärkte beeinflussen. Er enthält Informationen zu Zinssätzen, Beschäftigungsberichten, Inflation und anderen wichtigen Indikatoren. Mit dem integrierten Kalender und einem speziellen Widget für MetaTrader 5 bleiben Sie stets über aktuelle Nachrichten informiert und können schnell fundierte Handelsentscheidungen treffen.

Wie liest man den Forex-Wirtschaftskalender? Der Wirtschaftskalender zeigt Uhrzeit, Datum und Bedeutung der Wirtschaftsnachrichten und Statistiken, die den Devisenmarkt beeinflussen. Achten Sie auf die Prognosen und die tatsächlichen Werten sowie die Ereignisbedeutung (niedrig, mittel oder hoch). Der in MetaTrader 5 integrierte Kalender und das praktische Widget ermöglichen es Händlern, solche Ereignisse direkt im Handelsterminal oder auf ihren Websites zu verfolgen.