Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.28 23:50, JPY, BoJ, Zusammenfassung der Meinungen
2025.12.29 07:00, NOK, Einzelhandelsumsatz m/m, Aktuell: 1.3%, Prognose: 0.0%, Vorherige: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Einzelhandelsumsatz y/y, Aktuell: 5.2%, Prognose: 3.9%, Vorherige: 3.4%
2025.12.29 07:00, SEK, Warenhandelsbilanz, Aktuell: Kr​11.6 B, Prognose: Kr​0.0 B, Vorherige: Kr​2.3 B
2025.12.29 08:30, HKD, Exporte y/y, Aktuell: 18.8%, Prognose: 15.5%, Vorherige: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importe y/y, Aktuell: 18.1%, Prognose: 16.2%, Vorherige: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Handelsbilanz, Aktuell: HK$​-48.500 B, Prognose: HK$​-33.725 B, Vorherige: HK$​-39.900 B
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Inflationsindex m/m, Aktuell: -0.01%, Prognose: 0.62%, Vorherige: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focus Marktbericht
2025.12.29 15:00, USD, Schwebende Hausverkäufe m/m, Prognose: -0.7%, Vorherige: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Schwebende Hausverkäufe y/y, Prognose: -6.0%, Vorherige: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Index anstehender Hausverkäufe, Vorherige: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Dallas Fed Index der Unternehmer
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
2025.12.29 15:30, USD, EIA Rohöl, Änderung der Importe
2025.12.29 15:30, USD, EIA Brennstoffe, Änderung der Destillatproduktion
2025.12.29 15:30, USD, EIA Brennstoffdestillate, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Benzin, Änderung der Produktion
2025.12.29 15:30, USD, EIA Heizöl, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA Benzin, Änderung der Speichermenge
2025.12.29 15:30, USD, EIA, Änderung der täglichen Zufuhr von Rohöl in Raffinerien
2025.12.29 15:30, USD, EIA, Änderung der Auslastungsrate der Raffinerien
2025.12.29 16:30, USD, 3-monatige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6-monatige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Kupfer, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Silber, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Aluminium, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Mais, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Erdgas, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Sojabohnen, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Weizen, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.29 21:00, KRW, BOK, Hersteller BSI, Prognose: 71, Vorherige: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Industrieproduktion m/m, Prognose: 3.1%, Vorherige: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Industrieproduktion y/y, Prognose: -4.6%, Vorherige: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Einzelhandelsumsatz m/m, Prognose: 0.3%, Vorherige: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Dienstleistungsindex m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: -0.6%
2025.12.30 07:00, SEK, Kredite für Haushalte y/y, Prognose: 5.0%, Vorherige: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Nicht-finanzielle Unternehmensdarlehen y/y, Vorherige: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3 Geldmenge y/y
2025.12.30 07:00, GBP, Landesweiter HPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.3%
2025.12.30 07:00, GBP, Landesweiter HPI y/y, Prognose: 1.9%, Vorherige: 1.8%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI m/m, Prognose: 0.6%, Vorherige: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI y/y, Prognose: 3.1%, Vorherige: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HVPI m/m, Prognose: 0.5%, Vorherige: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HVPI y/y, Prognose: 3.5%, Vorherige: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Einzelhandelsumsatz y/y, Prognose: 3.6%, Vorherige: 3.8%
2025.12.30 08:00, CHF, KOF Konjunkturbarometer, Prognose: 99.7, Vorherige: 101.7
2025.12.30 08:30, SEK, Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Riksbank
2025.12.30 09:00, EUR, Leistungsbilanz, Prognose: €​2.792 B, Vorherige: €​1.870 B
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES Langfristiger Zinssatz TJLP, Vorherige: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Arbeitslosenrate, 3 Monate, Prognose: 5.3%, Vorherige: 5.4%
2025.12.30 14:00, USD, HPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Immobilienpreisindex y/y, Prognose: 1.3%, Vorherige: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, Prognose: 436.1, Vorherige: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y, Prognose: 1.1%, Vorherige: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m, Prognose: -0.4%, Vorherige: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 s.a. m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNI Chicago, Geschäftsklima, Prognose: 42.4, Vorherige: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Dallas Fed Einkünfte der Dienstleister
2025.12.30 15:30, USD, Dallas Fed Geschäftstätigkeiten der Dienstleister
2025.12.30 16:00, SGD, Bankdarlehen, Prognose: S$​870.232 B, Vorherige: S$​866.120 B
2025.12.30 20:30, MXN, Haushaltssaldo, Prognose: Mex$​-0.900 B, Vorherige: Mex$​-16.753 B
2025.12.30 23:00, KRW, CPI m/m, Prognose: 0.2%, Vorherige: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI y/y, Prognose: 1.8%, Vorherige: 2.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Silvester
2025.12.31 00:00, SEK, Silvester
2025.12.31 01:00, CNY, Hersteller PMI, Prognose: 49.3, Vorherige: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Nicht-verarbeitendes Gewerbe PMI, Prognose: 49.9, Vorherige: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex PMI, Vorherige: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin verarbeitendes Gewerbe PMI, Prognose: 50.1, Vorherige: 49.9
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB Kredite des Privatsektors y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB, Geldmenge M3 y/y
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA Geldmenge M3 y/y, Prognose: 3.9%, Vorherige: 4.5%
2025.12.31 09:00, CHF, Credit Suisse, Konjunkturerwartungen
2025.12.31 10:00, INR, Haushaltssaldo, Vorherige: ₹​-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Infrastrukturproduktion y/y, Prognose: 0.6%, Vorherige: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Auslandsverschuldung, Prognose: $​782.7 B, Vorherige: $​747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Leistungsbilanz, Prognose: $​1.330 B, Vorherige: $​-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis, Prognose: -0.1%, Vorherige: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Änderung der Reserven, Prognose: $​-6.451 B, Vorherige: $​4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Warenhandelsbilanz, Prognose: $​-71.988 B, Vorherige: $​-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI, Überblick über die Währungs- und Kreditinformationen
2025.12.31 12:00, ZAR, Handelsbilanz
2025.12.31 13:30, USD, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose: 227 K, Vorherige: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, Prognose: 1.910 M, Vorherige: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Vierwochendurchschnitt, Prognose: 220.018 K, Vorherige: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4-wöchige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8-wöchige Schatzwechsel Auktion, Vorherige: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA Erdgas, Änderung der Speichermenge, Prognose: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC Protokoll
2026.01.01 00:00, AUD, Neujahrstag
2026.01.01 00:00, CAD, Neujahrstag
2026.01.01 00:00, KRW, Exporte y/y, Prognose: 5.5%, Vorherige: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importe y/y, Prognose: 7.5%, Vorherige: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Handelsbilanz, Prognose: $​9.642 B, Vorherige: $​9.740 B
2026.01.01 00:00, MXN, Neujahrstag
2026.01.01 00:00, NZD, Neujahrstag
2026.01.01 00:00, SEK, Neujahrstag
2026.01.01 00:00, GBP, Neujahrstag
2026.01.01 00:00, USD, Neujahrstag
2026.01.01 08:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: -0.3%
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch PMI der Hersteller
2026.01.01 09:00, NOK, DNB/NIMA PMI der Hersteller, Prognose: 51.6, Vorherige: 53.0
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa Einkaufsmanagerindex der Hersteller PMI, Prognose: 46.2, Vorherige: 42.0
2026.01.01 09:50, EUR, Auktion 10-Jahres OAT, Vorherige: 3.380%
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt, Vorherige: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt m/m, Vorherige: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Neuwagenverkäufe insgesamt y/y, Prognose: 14.3%, Vorherige: 12.5%
2026.01.01 17:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: 0.0%
2026.01.01 17:30, BRL, Devisenströme
2026.01.01 22:00, AUD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 50.2, Vorherige: 51.6
2026.01.02 00:00, NZD, Neujahrstag
2026.01.02 00:00, SGD, Bruttoinlandsprodukt q/q, Prognose: 1.1%, Vorherige: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, Bruttoinlandsprodukt y/y, Prognose: 6.2%, Vorherige: 4.2%
2026.01.02 00:30, KRW, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 49.3, Vorherige: 49.4
2026.01.02 00:30, SGD, URA Immobilienpreisindex q/q, Prognose: 1.0%, Vorherige: 0.9%
2026.01.02 05:00, INR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 58.1, Vorherige: 56.6
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank, Hersteller-PMI, Prognose: 54.2, Vorherige: 54.6
2026.01.02 08:15, EUR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 51.0, Vorherige: 51.5
2026.01.02 08:30, HKD, Einzelhandelsumsatz y/y, Prognose: 5.6%, Vorherige: 6.9%
2026.01.02 08:45, EUR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 50.2, Vorherige: 50.6
2026.01.02 08:50, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.02 08:55, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.02 09:00, EUR, EZB M3 Geldmenge y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB Kredite an private Haushalte y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB, Kredite von Nicht-Finanzunternehmen y/y
2026.01.02 09:00, EUR, EZB Privatsektorkredite y/y
2026.01.02 09:00, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.02 09:30, GBP, S&P Global/CIPS PMI der Hersteller
2026.01.02 11:30, INR, Devisenreserven
2026.01.02 13:00, BRL, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 49.3, Vorherige: 48.8
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Prognose: 50.3, Vorherige: 50.2
2026.01.02 14:30, CAD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 47.8, Vorherige: 48.4
2026.01.02 14:45, USD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 52.3, Vorherige: 52.2
2026.01.02 15:00, MXN, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 46.7, Vorherige: 47.3
2026.01.02 18:00, USD, Baker Hughes Ölplattformzählung
2026.01.02 18:00, USD, Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
2026.01.03 15:00, USD, ISM Einkaufsmanagerindex Hersteller PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM, bezahlte Herstellerpreise
2026.01.03 15:00, USD, ISM Verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung
2026.01.03 15:00, USD, ISM Verarbeitendes Gewerbe, Auftragseingänge
2026.01.05 00:30, JPY, au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe, Prognose: 48.9, Vorherige: 48.7
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin Dienstleistungen PMI, Prognose: 52.3, Vorherige: 52.1
2026.01.05 01:45, CNY, Caixin Composite PMI, Vorherige: 51.2
2026.01.05 07:30, CHF, Einzelhandelsumsatz y/y
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Verbraucherkredite m/m, Prognose: £​1.261 B, Vorherige: £​1.119 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE M4 Geldmenge m/m, Prognose: -0.1%, Vorherige: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Hypothekengenehmigungen, Prognose: 66.261 K, Vorherige: 65.018 K
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Hypothekarkredite m/m, Prognose: £​4.309 B, Vorherige: £​4.273 B
2026.01.05 09:30, GBP, BoE Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen m/m, Prognose: £​5.699 B, Vorherige: £​5.392 B
2026.01.05 11:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: 2.5%
2026.01.05 11:30, BRL, BCB Focus Marktbericht
2026.01.05 11:30, EUR, Konsumentenvertrauen, Prognose: 77.5, Vorherige: 81.5
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 3-Monats BTF, Vorherige: 2.079%
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 6-Monats BTF, Vorherige: 2.117%
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 12-Monats BTF, Vorherige: 2.146%
2026.01.05 16:30, USD, 3-monatige Schatzwechsel Auktion
2026.01.05 16:30, USD, 6-monatige Schatzwechsel Auktion
2026.01.05 21:00, KRW, Devisenreserven, Prognose: $​432.34 B, Vorherige: $​430.66 B
2026.01.05 22:00, AUD, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 51.9, Vorherige: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 52.6
2026.01.05 23:50, JPY, BoJ, Geldbasis y/y, Prognose: -6.7%, Vorherige: -8.5%

Häufige Fragen

Was ist der Wirtschaftskalender?

Der Wirtschaftskalender ist ein Zeitplan der wichtigen Wirtschaftsereignisse und Veröffentlichungen, die die Finanzmärkte beeinflussen. Er enthält Informationen zu Zinssätzen, Beschäftigungsberichten, Inflation und anderen wichtigen Indikatoren. Mit dem integrierten Kalender und einem speziellen Widget für MetaTrader 5 bleiben Sie stets über aktuelle Nachrichten informiert und können schnell fundierte Handelsentscheidungen treffen.

Wie liest man den Forex-Wirtschaftskalender?

Der Wirtschaftskalender zeigt Uhrzeit, Datum und Bedeutung der Wirtschaftsnachrichten und Statistiken, die den Devisenmarkt beeinflussen. Achten Sie auf die Prognosen und die tatsächlichen Werten sowie die Ereignisbedeutung (niedrig, mittel oder hoch). Der in MetaTrader 5 integrierte Kalender und das praktische Widget ermöglichen es Händlern, solche Ereignisse direkt im Handelsterminal oder auf ihren Websites zu verfolgen.

Wie handelt man mit dem Wirtschaftskalender?

Der Wirtschaftskalender dient dem Handel mit Nachrichten oder der Vermeidung von Risiken im Zusammenhang mit der Marktvolatilität zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung. Weichen beispielsweise die tatsächlichen Werte stark von den prognostizierten ab, kann der Markt stark reagieren, was Möglichkeiten für einen kurzfristigen Handel eröffnet. Installieren Sie das praktische Widget des Wirtschaftskalenders für MetaTrader 5, um stets zeitnah auf wichtige Ereignisse reagieren zu können.