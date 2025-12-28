Ereignisbedeutung
Währungen
Wirtschaftskalender
Häufige Fragen
Was ist der Wirtschaftskalender?
Der Wirtschaftskalender ist ein Zeitplan der wichtigen Wirtschaftsereignisse und Veröffentlichungen, die die Finanzmärkte beeinflussen. Er enthält Informationen zu Zinssätzen, Beschäftigungsberichten, Inflation und anderen wichtigen Indikatoren. Mit dem integrierten Kalender und einem speziellen Widget für MetaTrader 5 bleiben Sie stets über aktuelle Nachrichten informiert und können schnell fundierte Handelsentscheidungen treffen.
Wie liest man den Forex-Wirtschaftskalender?
Der Wirtschaftskalender zeigt Uhrzeit, Datum und Bedeutung der Wirtschaftsnachrichten und Statistiken, die den Devisenmarkt beeinflussen. Achten Sie auf die Prognosen und die tatsächlichen Werten sowie die Ereignisbedeutung (niedrig, mittel oder hoch). Der in MetaTrader 5 integrierte Kalender und das praktische Widget ermöglichen es Händlern, solche Ereignisse direkt im Handelsterminal oder auf ihren Websites zu verfolgen.
Wie handelt man mit dem Wirtschaftskalender?
Der Wirtschaftskalender dient dem Handel mit Nachrichten oder der Vermeidung von Risiken im Zusammenhang mit der Marktvolatilität zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung. Weichen beispielsweise die tatsächlichen Werte stark von den prognostizierten ab, kann der Markt stark reagieren, was Möglichkeiten für einen kurzfristigen Handel eröffnet. Installieren Sie das praktische Widget des Wirtschaftskalenders für MetaTrader 5, um stets zeitnah auf wichtige Ereignisse reagieren zu können.