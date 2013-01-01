- FileSelectDialog
FileDelete
Entfernt die angegebene Datei im Lokalen Ordner des Client-Terminals.
|
bool FileDelete(
Parameter
file_name
[in] Dateiname.
common_flag=0
[in] Flagge, die Dateilage bestimmt. Wenn common_flag=FILE_COMMON, befindet sich die Datei im Gesamtordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Anderenfalls befindet sich die Datei im lokalen Ordner.
Rückgabewert
Beim Misserfolg gibt die Funktion false zurück.
Hinweis
Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.
Entfernt die angegebene Datei im Lokalen Ordner des Client-Terminals (MQL5\Files oder MQL5\Tester\Files beim Testen). Wenn aber common_flag=FILE_COMMON angegeben wird, entfernt die Funktion die Datei aus dem Gesamtordner aller Client-Terminals.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an