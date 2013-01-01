//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//---Datum für alte Dateien

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // Variable für Speichern die Dateinamen

string filter="*.txt"; // Der Filter für die Suche nach Dateien

datetime create_date; // das Dateierstellungsdatum

string files[]; // Die Liste von Dateinamen

int def_size=25; // die standardmässige Größe des Arrays

int size=0; // die Anzahl der Dateien

//--- trennen Sie den Speicher für den Array ab

ArrayResize(files,def_size);

//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den lokaler Ordner

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst() Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- durchlaufen Sie im Zyklus Dateien

do

{

files[size]=file_name;

//--- erhöhen Sie die Größe des Arrays

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- der Fehlerwert zu stürzen

ResetLastError();

//--- haben Sie das Dateierstellungsdatum

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- prüfen Sie, ob die Datei alt ist

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("Die %s Datei gelöscht!",file_name);

//---löschen Sie die alte Datei

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- schließen Sie die Suche Handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Files not found!");

return;

}

//--- prüfen Sie, ob welche Dateien blieben

PrintFormat("Resultate:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("Die %s Datei existiert!",files[i]);

else

PrintFormat("Die %s Datei gelöscht!",files[i]);

}

}