StringToLower
Wandelt alle Zeichen der angegebenen Zeichenkette in kleine Buchstaben um.
|
bool StringToLower(
Parameter
string_var
[in][out] Zeichenkette.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall wird true zurückgegeben, anderenfalls false. </t5>
Beispiel:
|
void OnStart()
