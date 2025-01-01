DokumentationKategorien
StringToLower

Wandelt alle Zeichen der angegebenen Zeichenkette in kleine Buchstaben um.

bool  StringToLower(
   string&  string_var      // zu verarbeitende Zeichenkette
   );

Parameter

string_var

[in][out]  Zeichenkette.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall wird true zurückgegeben, anderenfalls false. </t5>

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- die Quellzeichenkette in Großbuchstaben definieren
   string text=" - THIS STRING, WRITTEN IN UPPERCASE, MUST BE WRITTEN IN LOWERCASE";
//--- die Quellzeichenkette im Protokoll ausgeben
   Print("Source line:\n"text);
//--- alle Zeichen der Zeichenfolge in Kleinbuchstaben umwandeln und das Ergebnis im Protokoll ausgeben
   if(StringToLower(text))
      Print("The original string after using the StringToLower() function:\n"text);
      
  /*
  Ergebnis
   Source line:
    - THIS STRINGWRITTEN IN UPPERCASEMUST BE WRITTEN IN LOWERCASE
   The original string after using the StringToLower() function:
    - this stringwritten in uppercasemust be written in lowercase
  */
  }

Siehe auch

StringToUpper, StringTrimLeft, StringTrimRight