DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit der DatenbankDatabaseTableExists 

DatabaseTableExists

Prüft das Vorhandensein der Tabelle in einer Datenbank.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // Handle der Datenbank, erhalten von DatabaseOpen
   string  table          // Tabellennamen
   );

Parameter

database

[in]  Handle der Datenbank, erhalten von DatabaseOpen().

table

[in]  Tabellenname.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  Tabellenname wurde nicht angegeben (leer oder NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – interner Datenbankfehler;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - ungültiges Datenbankhandle;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               -  Fehler bei der Ausführung der Anfrage;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    - es existiert keine Tabelle (kein Fehler, normales Ende).

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseFinalize