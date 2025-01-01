DokumentationKategorien
Abrufen des Long-Werts aus dem aktuellen Datensatz.

bool  DatabaseColumnLong(
   int    request,     // Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare erhalten wurde
   int    column,      // Feldindex in der Anfrage 
   long&  value        // die Referenz der Variablen, der der Wert zugewiesen wird
   );

Parameter

request

[in]  Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.

column

[in]  Feldindex der Anfrage. Die Feldnummerierung beginnt bei Null und darf DatenbankColumnsCount() - 1. nicht überschreiten.

value

[out]  Referenz der Variablen, der der Feldwert zugewiesen wird.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — Der 'Spaltenindex' überschreitet DatabaseColumnsCount()-1.

Hinweis

Der Wert kann nur erhalten werden, wenn vorher mindestens ein Aufruf von DatabaseRead() für die 'Anfrage' erfolgte.

Um den Wert aus dem nächsten Datensatz zu lesen, rufen Sie vorher DatabaseRead() auf.

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName