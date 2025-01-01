- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Sendet dem Teminal den Befehl, Operation zu beenden.
bool TerminalClose(
Parameter
ret_code
[in] Rückgabewert, der vom Prozess des Client-Terminals beim Operationsabschluss zurückgegeben wird.
Rückgabewert
Gibt true beim Erfolg zurück, sonst false.
Hinweis
Funktion TerminalClose() stoppt die Terminalsoperation nicht sofort, sie sendet dem Terminal den Befehl, Arbeit abzuschliessen.
Im Ratgeberkode, der TerminalClose() aufgerufen hat,muessen alle Vorbereitungen gemacht werden, um Operation sofort zu beenden (ZB alle früher geoeffnete Dateien muessen routinemäßig gesclossen werden). Sofort nach Aufruf dieser Funktion muss die Anweisung return .
Parameter ret_code ermöglicht den notwendigen Rückgabekode anzugeben, um Gruende des Programmabschlusses der Terminalsoperation zunanalysieren, wenn das Teminal aus der Befehlszeile gestartet wird.
Beispiel:
//--- input parameters
