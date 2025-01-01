TerminalClose

Sendet dem Teminal den Befehl, Operation zu beenden.

bool TerminalClose(

int ret_code

);

Parameter

ret_code

[in] Rückgabewert, der vom Prozess des Client-Terminals beim Operationsabschluss zurückgegeben wird.

Rückgabewert

Gibt true beim Erfolg zurück, sonst false.

Hinweis

Funktion TerminalClose() stoppt die Terminalsoperation nicht sofort, sie sendet dem Terminal den Befehl, Arbeit abzuschliessen.

Im Ratgeberkode, der TerminalClose() aufgerufen hat,muessen alle Vorbereitungen gemacht werden, um Operation sofort zu beenden (ZB alle früher geoeffnete Dateien muessen routinemäßig gesclossen werden). Sofort nach Aufruf dieser Funktion muss die Anweisung return .

Parameter ret_code ermöglicht den notwendigen Rückgabekode anzugeben, um Gruende des Programmabschlusses der Terminalsoperation zunanalysieren, wenn das Teminal aus der Befehlszeile gestartet wird.

Beispiel:

//--- input parameters

input int tiks_before=500; // Zahl der Ticks bis Abschluss

input int pips_to_go=15; // Distanz in Pips

input int seconds_st=50; // Zahl der Sekunden gegeben dem Experten

//--- globals

datetime launch_time;

int tick_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(__FUNCTION__," reason code = ",reason);

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static double first_bid=0.0;

MqlTick tick;

double distance;

//---

SymbolInfoTick(_Symbol,tick);

tick_counter++;

if(first_bid==0.0)

{

launch_time=tick.time;

first_bid=tick.bid;

Print("first_bid = ",first_bid);

return;

}

//--- Preisgang in Punkten

distance=(tick.bid-first_bid)/_Point;

//--- Gebenwir die Meldung aus, um Arbeit des Experten zu befolgen

string comm="Vom Start:\r

\x25CF vergang es Sekunden: "+

IntegerToString(tick.time-launch_time)+" ;"+

"\r

\x25CF erhaltene Ticks: "+(string)tick_counter+" ;"+

"\r

\x25CF Preis ging in Punkten: "+StringFormat("%G",distance);

Comment(comm);

//--- Abschnitt für Pruefung der Bedingungen für Terminalabschluss

if(tick_counter>=tiks_before)

TerminalClose(0); // Ende nach Tickcounter

if(distance>pips_to_go)

TerminalClose(1); // gehen oben um Pipszahl pips_to_go

if(distance<-pips_to_go)

TerminalClose(-1); // gehen unten um Pipszahl pips_to_go

if(tick.time-launch_time>seconds_st)

TerminalClose(100); // Beenden laut Timeout

//---

}

Sehen Sie auch

Programmausführung, Ausführungsfehler, Deinitialisierungsguende