OrderGetDouble
Gibt die angeforderte Ordereigenschaft zurück, die vorher mit der Funktionen OrderGetTicket oder OrderSelect ausgewählt wurde. Ordereigenschaften vom Typ double. Es gibt zwei Arten der Funktion.
1. Gibt unmittelbar die Eigenschaftsgröße zurück.
|
double OrderGetDouble(
2. Gibt true oder false zurück, abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wird. Im Erfolgsfall wird der Eigenschaftswert der Empfangsvariable zugewiesen, die im letzten Parameter als Referenz übergeben wird.
|
bool OrderGetDouble(
Parameter
property_id
[in] Ordereigenschaftsidentifikator. Der Wert kann einer aus der Enumeration ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE sein.
double_var
[out] Variable vom Typ double, der der Wert der angeforderten Eigenschaft zugewiesen wird.
Rückgabewert
Wert vom Typ double.
Hinweis
Man darf gültige schwebende Aufträge nicht mit Positionen verwechseln, die auch in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals dargestellt werden.
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.
Um die neuesten Daten einer Position zu erhalten, ist es empfehlenswert, die Funktion OrderSelect() aufzurufen, bevor man diese Daten verwendet.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch