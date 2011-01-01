//+------------------------------------------------------------------+

//--- input parameters

input string symbol="GBPUSD"; // Symbol des neuen Charts

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // Timeframe des neuen Charts

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Zuerst Indikatoren auf den Chart aufsetzen

int handle;

//--- Den Indikator zu nutzen vorbereiten

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // Es hat nicht geklappt

//--- Den Indikator auf den aktuellen Chart aber einem separaten Fenster aufsetzen

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Fehler beim Aufsetzung von Indikator mit Handle=%d auf Chart %s/%s. Fehlercode ist %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- Das Programm vorzeitig beenden

return;

}

//--- Den Chart aktualisieren, im den Indikator zu sehen

ChartRedraw();

//--- Hier finden wir zwei letzten Zick-Zack-Frakturen

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("Fehler beim Such der zwei letzten Zick-Zack-Frakturen im Indikator Zigzag!");

//--- Das Programm vorzeitig beenden

return;

}

//--- Jetzt Standardabweichung Kanal aufsetzen

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("Objekt %s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- Der Kanal erstellt wurde, definieren wir den zweiten Punkt

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- Tooltip für Kanal definieren

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- Chart aktualisieren

ChartRedraw();

}

//--- Dies in einer Schablone speichern

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- Ein neuer Chart öffnen und die Schablone darauf aufsetzen

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- Tooltips für graphische Objekten entscheiden

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- Die neue Schablone auf den Chart aufsetzen

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erzeugt Handle auf Zick-Zack, sorgt für Bereitschaft seinen Daten|

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- Indikator Zigzag muss in Terminal_Angaben_Ordner\MQL5\Examples sein

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Handle von Zigzag konnte nicht erstellt werden. Fehlercode %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- Bei der Erstellung eines Indokatorhandles, benötigt es Zeit um Werte zu berechnen

int k=0; // Die Anzahl der Versuche für Warten der Berechnung des Indikators

//--- Auf die Berechnung in Zyklus warten, eine Pause von 50 Millisekunden machen, wenn die Berechnung noch nicht fertig ist

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- Die Anzahl der Versuche anzeigen

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- 50 Millisekunden warten, während der Indikator berechnet wird

Sleep(50);

//--- Wenn mehr als 100 Versuche gemacht worden, dann ist etwas falsch

if(k>100)

{

//--- Problem melden

PrintFormat("Indikator konnte nicht in %d Versuche berechnet werden!");

//--- Problem melden

return false;

}

}

//--- Alles ist fertig, der Indikator ist erstellt und die Werde sind berechnet

return true;

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sucht für die letzten 2 Zick-Zack-Frakturen und setzt in Arrays |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // Array für die Werte der Zick-Zack

datetime times[]; // Array, um Zeit zu bekommen

int size=100; // Größe der Arrays

ResetLastError();

//--- Letzten 100 Werte kopieren

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- Die Anzahl der kopierten Werte überprüfen

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: %d Werte des Indikators mit Handle =%d konnte nicht kopiert werden. Fehlercode %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- Reihenfolge der Zugriff auf das Array als in einer Zeitreihe definieren

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- Die Nummer der Bars mit Frakturen hier schreiben

int positions[];

//--- Dimensionen der Arrays definieren

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- Zähler

int i=0,k=0;

//--- Start der Suche nach Frakturen

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- NULL-Werte interessieren uns hier nicht

if(v!=0.0)

{

//--- Merken wir uns die Nummer des Bars

positions[k]=i;

//--- Merken wir uns den Wert des Zick-Zacks auf die Fraktur

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- Erhöhung des Zählers

k++;

//--- Wenn zwei Frakturen sind gefunden, brechen den Zyklus

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- Reihenfolge der Zugriff auf das Array als in einer Zeitreihe definieren

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: %d Werte aus CopyTime() konnten nicht kopiert werden. Fehlercode %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- Finden die Öffnungzeit von Bars, an denen die 2 Frakturen sind

get_times[0]=times[positions[1]];// Der vorletzte Wert ist als erster Fraktur geschrieben

get_times[1]=times[positions[2]];// Dritter von Ende Wert ist als zweiter Fraktur geschrieben

PrintFormat("%s: Erst=%s, Zweit=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- Fertig

return true;

}