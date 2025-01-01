- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelectByPosition
Fordert die Historie der Deals und der Order mit dem angegebenen Identifikator der Position an.
|
bool HistorySelectByPosition(
Parameter
position_id
[in] Der Identifikator der Position, der für jeden ausgeführten Auftrag und auf jede Transaktion festgelegt ist.
Rückgabewert
Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false.
Hinweis
Man darf Aufträge (order) aus der Historie und gültige schwebende Aufträge (pending order) nicht miteinander verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der Order, die verändert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Historie"in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.
Die Funktion HistorySelectByPosition() erzeugt im mql5-Programm die Liste der Order und die Liste der Deals mit dem angegebenen Identifikator der Position für weitere Aufrufe der Elemente der Liste mittels der entsprechenden Funktionen. Die Größe der Liste der Deals kann man mittels der Funktion HistoryDealsTotal() erfahren, die Größe der Liste der Order kann man mittels HistoryOrdersTotal() erfahren. Die Elemente aus der Liste der Order ist es besser, sie mit der Funktion HistoryOrderGetTicket() durchzusehen, für die Elemente der Liste der Deals verwenden Sie am besten die Funktion HistoryDealGetTicket().
Nach der Verwendung der Funktion HistoryOrderSelect() wird die Liste der Order in der Historie, die für mql5-Programm zugänglich ist, gelöscht und von einer erneut gefundenen Order ausgefüllt, wenn die Suche der Order nach Ticket erfolgreich beendet hat. Dasselbe bezieht sich auf die Liste der Deals, die für mql5-Programm zugänglich ist – sie wird von der Funktion HistoryDealSelect() gelöscht und erneut ausgefüllt, wenn der Deal nach Ticketnummer erfolgreich erhalten wurde.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
HistorySelect(), HistoryOrderGetTicket(), Ordereigenschaften