//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ermittlung der Werte des freien und verwendeten Speichers des MQL-Programms

int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT); // maximal möglicher, dynamischer Speicher für das MQL5-Programm in MB

int used = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED); // Größe des vom MQL5-Programm verwendeten Speichers in MB



//--- Senden der erhaltenen Werte an das Journal

PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb

"+

"Memory used by MQL5 program: %d Mb", limit, used);

/*

Ergebnis

Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: 8388608 Mb

Memory used by MQL5 program: 2 Mb

*/

}