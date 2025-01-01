DokumentationKategorien
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten MQL5-Programms zurück.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_MQL_INFO_INTEGER sein.

Rückgabewert

Wert des Typs int.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermittlung der Werte des freien und verwendeten Speichers des MQL-Programms
   int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // maximal möglicher, dynamischer Speicher für das MQL5-Programm in MB
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // Größe des vom MQL5-Programm verwendeten Speichers in MB
   
//--- Senden der erhaltenen Werte an das Journal
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
  Ergebnis
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }