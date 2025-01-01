Nachschlagewerk MQL5HandelssignaleSignalUnsubscribe
SignalUnsubscribe
Abbestellt das Abonnement auf ein Handelssignal
|
bool SignalUnsubscribe();
Rückgabewert
Beim erfolgreichen Abbestellung des Abonnements gibt true zurück, ansonsten false. Für mehr Informationen über den Fehler rufen Sie die Funktion GetLastError().