//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteString.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // Währungspaar

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // Zeitspanne

input int InpMAPeriod=14; // die durchschnittliche Periode

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // der Typ des Preises

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten

//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei

input string InpFileName="RSI.csv"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // das Enddatum zum Kopieren von Daten

double rsi_buff[]; // ein Array von Werten des Indikators

datetime date_buff[]; // ein Array von Daten des Indikators

int rsi_size=0; // die Größe der Array von Indikator

//--- die Zeit des Abschlusses - laufend

date_finish=TimeCurrent();

//--- bekommen Sie die Handle des Indikators RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- es misslang, die Handle des Indikators zu bekommen

PrintFormat("Fehler beim Erhalten der Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- befinden Sie sich im Zyklus, bis der Indikator alle Werten rechnen wird

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

Sleep(10); // die Verzögerungszeit, damit der Indikator dazugekommen ist die Werten auszurechnen

//--- kopieren Sie die Werte eines Indikators für eine bestimmte Periode

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Werte des Indikatos. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- kopieren Sie die entsprechende Zeit für die Werte des Indikators

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerten. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- befreien Sie das Gedächtnis, das mit dem Indikator eingenommen wird

IndicatorRelease(rsi_handle);

//--- erhalten Sie die Größe des Puffers

rsi_size=ArraySize(rsi_buff);

//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Indikatorwerte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- bereiten Sie die Hilfsvariabelen vor

string str="";

bool is_formed=false;

//--- schreiben Sie das Datum auf die überkauft und überverkauft Zonen

for(int i=0;i<rsi_size;i++)

{

//--- die Prüfung der Werten des Indikators

if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)

{

//--- der erste Wert in dieser Zone

if(!is_formed)

{

//--- fügen Sie den Wert und das Datum ein

str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

is_formed=true;

}

else

str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

//--- der Übergang auf die nächste Iteration des Zyklus

continue;

}

//--- die Prüfung der Fahne

if(is_formed)

{

//---die Zeile ist gebildet, wir werden sie in die Datei aufzeichnen

FileWriteString(file_handle,str+"\r

");

is_formed=false;

}

}

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

}