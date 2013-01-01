- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileWriteString
Zeichnet in die Datei des Typs BIN, CSV oder TXT, die Wert des Parameters des Typs string von der laufenden Position des Dateianzeigers auf. Bei der Aufzeichnung in die Datei des Typs CSV oder TXT, wenn in der Zeile das Symbol '\n ' (LF) ohne vorangehendes Symbol '\r ' (CR) anwesend ist, so wird vor dem Symbol '\n ' das fehlende Symbol '\r ' fertiggeschrieben.
|
uint FileWriteString(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.
text_string
[in] Zeile.
length=-1
[in] Anzahl der Symbole, die geschrieben werden müssen. Parameter ist für Schreiben der Zeile in die Datei des Typs BIN notwendig. Wenn die Größe nicht angegeben wird, wird die ganze Zeile ohne terminale 0 geschrieben. Wenn die angegebene Größe weniger als Zeilenlänge ist, wird ein Teil der Zeile ohne terminale 0 geschrieben. Wenn die angegebene Größe mehr als die Zeilenlänge ist, wird die Zeile durch entsprechende Anzahl der Nullen ergänzt. Für die Dateien des Typs CSV oder TXT wird dieser Parameter auch die Zeile ignoriert schreibt sich vollständig ein.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt die Funktion die Anzahl der geschriebenen Bytes zurück. Dateianzeiger wird um dieselbe Anzahl der Bytes verschoben.
Hinweis
Es ist bemerkenswert, dass beim Schreiben in die Datei, die durch die Flagge Flagge FILE_UNICODE (oder ohne Flagge FILE_ANSI) geöffnet wurde, wird die Anzahl der geschriebenen Bytes um das Doppelte mehr als die Anzahl der geschriebenen Zeilensymbole. Beim Schreiben in die Datei, die durch die Flagge FILE_ANSI eröffnet wurde, wird die Anzahl der geschriebenen Bytes mit der Anzahl der geschriebenen Zeilensymbole zusammenfallen.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch