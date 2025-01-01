DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXShaderInputsSet 

DXShaderInputsSet

Setzt die Eingaben des Shaders.

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // Handle des Shaders
   const int&  inputs[]      // Handle des Arrays der Eingaben
   );

Parameter

shader

[in]  Handle des Shader erstellt in DXShaderCreate().

inputs[]

[in]  Handle des Arrays der Eingabenof, erstellt mit DXInputCreate().

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Größe der Eingaben sollte gleich cbuffer, der Anzahl der Objekte, sein, die im Shader-Code angegeben sind.