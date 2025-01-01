Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXShaderInputsSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderInputsSet
Setzt die Eingaben des Shaders.
|
bool DXShaderInputsSet(
Parameter
shader
[in] Handle des Shader erstellt in DXShaderCreate().
inputs[]
[in] Handle des Arrays der Eingabenof, erstellt mit DXInputCreate().
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Größe der Eingaben sollte gleich cbuffer, der Anzahl der Objekte, sein, die im Shader-Code angegeben sind.