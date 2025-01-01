- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorName
Gibt den Kurznamen des Indikators an der Index-Position in der Indikatorenliste des Chartfensters zurück.
|
string ChartIndicatorName(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet das aktuelle
sub_window
[in] Nummer des Unterfensters des Charts. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.
index
[in] Index des Indikators in der Liste der Indikatoren. Die Indexierung der Indikatorenliste beginnt bei Null, das heißt, der erste Indikator in der Liste hat den Index Null. Um die Anzahl der Indikatoren in der Liste zu erhalten, benutzen Sie die Funktion ChartIndicatorsTotal().
Rückgabewert
Kurzname des Indikators, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME mit Hilfe der Funktion IndicatorSetString() angegeben wird. Sie können den Kurznamen eines Indikators mit der Funktion ChartIndicatorName() abrufen. Um die Information über einen Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Mann darf den Kurznamen des Indikators nicht mit dem Dateinamen verwechseln, der bei der Verwendung des Indikators mit den Funktionen iCustom() und IndicatorCreate() gezeigt wird. Wenn der Kurzname des Indikators nicht explizit festgelegt wird, dann wird bei der Kompilation der Name der Quelldatei des Indikators angegeben.
Sie sollten einen richtig formierten Kurznamen des Indikators bilden, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME mit Hilfe der FunktionIndicatorSetString() geschrieben wird. Wir empfehlen, dass der Kurzname die Werte der Eingabeparameter des Indikators enthält, da der Indikator, der aus dem Chart gelöscht wird, mit der Funktion ChartIndicatorDelete() über den Kurznamen identifiziert wird.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()