- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSplit
Bekommt Teilstrings durch ein angegebenes Trennzeichen aus dem angegebenen String, gibt die Anzahl der Teilstrings zurück.
|
int StringSplit(
Parameter
string_value
[in] Der String, auf den die Teilstrings bekommen werden soll. Der String selbst wird nicht verändert.
pos
[in] Code des Trennzeichen. Um der Code zu bekommen, können Sie die Funktion StringGetCharacter() benutzen.
result[]
[out] Ein Array der Strings, das die gefundenen Teilstrings erhält.
Rückgabewert
Die Anzahl der empfangenen Strings im Array result[]. Wenn das Trennzeichen im übergebenen String nicht gefunden wird, dann wird nur der Source-String in das Array Leitung gelegt werden.
Wenn der String string_value leer oder NULL ist, gibt die Funktion null zurück. Im Falle eines Fehlers, gibt die Funktion -1 zurück. Um die Information über Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Beispiel:
|
string to_split="_Leben_ist_schön_";// String der in Teilstrings unterteilt wird
