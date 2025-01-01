DokumentationKategorien
StringSplit

Bekommt Teilstrings durch ein angegebenes Trennzeichen aus dem angegebenen String, gibt die Anzahl der Teilstrings zurück.

int  StringSplit(
   const string   string_value,       // String in der Teilstrings gesucht werden
   const ushort   separator,          // Trennzeichen
   string         & result[]          // Das per Referenz übergegebene Array, um die gefundenen Teilstrings zu bekommen
   );

Parameter

string_value

[in]  Der String, auf den die Teilstrings bekommen werden soll. Der String selbst wird nicht verändert.

pos

[in]  Code des Trennzeichen. Um der Code zu bekommen, können Sie die Funktion StringGetCharacter() benutzen.

result[]

[out]  Ein Array der Strings, das die gefundenen Teilstrings erhält.

Rückgabewert

Die Anzahl der empfangenen Strings im Array result[]. Wenn das Trennzeichen im übergebenen String nicht gefunden wird, dann wird nur der Source-String in das Array Leitung gelegt werden.

Wenn der String string_value leer oder NULL ist, gibt die Funktion null zurück. Im Falle eines Fehlers, gibt die Funktion -1 zurück. Um die Information über Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Beispiel:

string to_split="_Leben_ist_schön_";// String der in Teilstrings unterteilt wird
   string sep="_";                  // Trennzeichen
   ushort u_sep;                    // Code des Trennzeichen
   string result[];                 // Array um Teilstrings zu bekommen
   //--- Code des Trennzeichen erhalten
   u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
   //--- Den String in Teilstrings unterteilen
   int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);
   //--- Kommentar anzeigen
   PrintFormat("Empfangene Teilstrings: %d. Benutzter Trennzeichen '%s' mit Code %d",k,sep,u_sep);
   //--- Jetzt anzeigen alle Teilstrings
   if(k>0)
     {
      for(int i=0;i<k;i++)
        {
         PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);
        }
     }

