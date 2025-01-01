StringSplit

Bekommt Teilstrings durch ein angegebenes Trennzeichen aus dem angegebenen String, gibt die Anzahl der Teilstrings zurück.

int StringSplit(

const string string_value,

const ushort separator,

string & result[]

);

Parameter

string_value

[in] Der String, auf den die Teilstrings bekommen werden soll. Der String selbst wird nicht verändert.

pos

[in] Code des Trennzeichen. Um der Code zu bekommen, können Sie die Funktion StringGetCharacter() benutzen.

result[]

[out] Ein Array der Strings, das die gefundenen Teilstrings erhält.

Rückgabewert

Die Anzahl der empfangenen Strings im Array result[]. Wenn das Trennzeichen im übergebenen String nicht gefunden wird, dann wird nur der Source-String in das Array Leitung gelegt werden.

Wenn der String string_value leer oder NULL ist, gibt die Funktion null zurück. Im Falle eines Fehlers, gibt die Funktion -1 zurück. Um die Information über Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Beispiel:

string to_split="_Leben_ist_schön_";// String der in Teilstrings unterteilt wird

string sep="_"; // Trennzeichen

ushort u_sep; // Code des Trennzeichen

string result[]; // Array um Teilstrings zu bekommen

//--- Code des Trennzeichen erhalten

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- Den String in Teilstrings unterteilen

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- Kommentar anzeigen

PrintFormat("Empfangene Teilstrings: %d. Benutzter Trennzeichen '%s' mit Code %d",k,sep,u_sep);

//--- Jetzt anzeigen alle Teilstrings

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}

Sehen Sie auch

StringReplace(), StringSubstr(), StringConcatenate()