Handel wird durch Senden der Befehlsanweisungen, Positionen zu öffnen und auch Befehlsanweisungen, wartende Order einzustellen, modifizieren und entfernen unter Verwendung der Funktion OrderSend(). Jede Handelsorder deutet auf den Typ der angeforderten Handelsoperation. Handelsoperationen werden in der Enumeration ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS beschrieben.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Handelsorder auf den sofortigen Dealabschluss mit den angegebenen Parametern stellen (Marktorder stellen)
|
Handelsorder für Dealabschluss bei den angegebenen Bedingungen (wartende Order) stellen
|
die Werte Stop Loss und Take Profit der offenen Position verändern
|
Parameter der früher eingestellten Order verändern
|
Wartende Handelsserver entfernen
|
Close a position by an opposite one
Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Eröffnen einer Buy-Position:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs
Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Eröffnen einer Sell-Position:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs
Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Schließen von Positionen:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs
Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_PENDING für das Setzen einer Pending Order:
|
#property description "Ein Beispiel für das Platzieren von Pending Orders"
Ein Beispiel für die Transaktion TRADE_ACTION_SLTP für die Änderung von Stop Loss und Take Profit bei einer offenen Position:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs
Ein Beispiel der Transkation TRADE_ACTION_MODIFY für das Modifizieren von Preis-Levels von Pending Orders:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs
Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_REMOVE für das Löschen von Pending Orders:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des Expert Advisors
Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_CLOSE_BY für das Schließen zur Gegenposition:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs