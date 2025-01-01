Typen der Handelsoperationen

Handel wird durch Senden der Befehlsanweisungen, Positionen zu öffnen und auch Befehlsanweisungen, wartende Order einzustellen, modifizieren und entfernen unter Verwendung der Funktion OrderSend(). Jede Handelsorder deutet auf den Typ der angeforderten Handelsoperation. Handelsoperationen werden in der Enumeration ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS beschrieben.

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS

Identifikator Beschreibung TRADE_ACTION_DEAL Handelsorder auf den sofortigen Dealabschluss mit den angegebenen Parametern stellen (Marktorder stellen) TRADE_ACTION_PENDING Handelsorder für Dealabschluss bei den angegebenen Bedingungen (wartende Order) stellen TRADE_ACTION_SLTP die Werte Stop Loss und Take Profit der offenen Position verändern TRADE_ACTION_MODIFY Parameter der früher eingestellten Order verändern TRADE_ACTION_REMOVE Wartende Handelsserver entfernen TRADE_ACTION_CLOSE_BY Close a position by an opposite one



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Eröffnen einer Buy-Position:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eröffnen einer Buy-Position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- Parameter der Anfrage

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Transaktion

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =0.1; // Volumen von 0.1 Lot

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // Ordertyp

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // Eröffnungspreis

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Kurs

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Eröffnen einer Sell-Position:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eröffnen einer Sell-Position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- Parameter der Anfrage

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Transaktion

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =0.2; // Volumen von 0.2 Lot

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // Ordertyp

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // Eröffnungspreis

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Kurs

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Schließen von Positionen:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Schließen aller Position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // Anzahl offener Positionen

//--- in allen offenen Positionen suchen

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- Parameter der Order

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // das Ticket der Position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Symbol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber der Position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // das Volumen der Position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // Typ der Position

//--- Details zur Position anzeigen

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- wenn MagicNumber übereinstimmt

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- Parameter der Transaktion setzen

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Transaktion

request.position =position_ticket; // das Ticket der Position

request.symbol =position_symbol; // Symbol

request.volume =volume; // das Volumem der Position

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Preis

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Position

//--- den Preis und den Ordertyp je nach dem Positionstyp setzen

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- Informationen über das Schließen anzeigen

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- Senden der Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_PENDING für das Setzen einer Pending Order:

#property description "Ein Beispiel für das Platzieren von Pending Orders"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des Expert Advisors

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // Ordertyp

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pending Orders setzen |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- Parameter für das Platzieren einer Pending Order

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // Typ der Transaktion

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =0.1; // das Volumen von 0.1 Lot

request.deviation=2; // zulässige Abweichung vom Preis

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order

int offset = 50; // Abweichung von aktuellen Kurs für das Platzieren einer Order, in Punkten

double price; // Preis, bei dem die Order ausgelöst wird

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // Punktgröße

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma (Genauigkeit)

//--- den Typ der Transaktion überprüfen

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // Ordertyp

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // Eröffnungskurs

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // Ordertyp

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // Eröffnungskurs

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // Ordertyp

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // Eröffnungskurs

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // Ordertyp

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // Eröffnungspreis

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungspreis

}

else Alert("Dieses Beispiel gilt nur für das Platzieren von Pending Orders"); // wenn eine nicht Pending Order ausgewählt wurde

//--- Senden einer Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel für die Transaktion TRADE_ACTION_SLTP für die Änderung von Stop Loss und Take Profit bei einer offenen Position:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Stop Loss und Take Profit modifizieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // Anzahl offener Positionen

//--- in allen offenen Positionen suchen

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Parameter der Order

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// das Ticket der Position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Symbol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber der Position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // Volumen der Position

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss der Position

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit der Position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // Typ der Position

//--- Details zur Position anzeigen

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- wenn die MagicNumber übereinstimmt, sind Stop Loss und Take Profit nicht gesetzt

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- aktuelle Preis Levels berechnen

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- wenn der Level der minimalen Abweichung vom aktuellen Schlusskurs in Punkten nicht angegeben wurde,

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // setzen wir eine Abweichung von 150 Punkten vom aktuellen Schlusskurs

else

stop_level+=50; // sicherheitshalber nehmen wir (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) Punkte



//--- Stop Loss und Take Profit berechnen und abrunden

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

}

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- Parameter der Transaktion setzen

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // Typ der Transaktion

request.position=position_ticket; // das Ticket der Position

request.symbol=position_symbol; // Symbol

request.sl =sl; // Stop Loss der Position

request.tp =tp; // Take Profit der Position

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Position

//--- Informationen über die Modifizierung anzeigen

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- Senden einer Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transkation TRADE_ACTION_MODIFY für das Modifizieren von Preis-Levels von Pending Orders:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifizieren von Pending Orders |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // Anzahl platzierter Pending Orders

//--- in allen gesetzten Pending Orders suchen

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Parameter der Order

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // das Ticket der Order

string order_symbol=Symbol(); // Symbol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber der Order

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // das aktuelle Volumen der Order

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // der aktuelle Stop Loss der Order

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // der aktuelle Take Profit der Order

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // Ordertyp

int offset = 50; // Abweichung vom aktuellen Kurs für das Platzieren einer Order, in Punkten

double price; // Preis der Auslösung der Order

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // Punktgröße

//--- Details zur Order anzeigen

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- wenn die MagicNumber übereinstimmt, sind Stop Loss und Take Profit nicht setzt

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // Typ der Transaktion

request.order = OrderGetTicket(i); // das Ticket der Order

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Preis

//--- Preis-Level, Take Profit und Stop Loss der Order je nach Ordertyp setzen

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungspreis

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungspreis

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_REMOVE für das Löschen von Pending Orders:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des Expert Advisors

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pending Orders löschen |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // Anzahl platzierter Pending Orders

//--- in allen platzierten Pending Orders suchen

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // das Ticket der Order

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber der Order

//--- wenn die MagicNumber übereinstimmt

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- Parameter der Transaktion setzen

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // Typ der Transaktion

request.order = order_ticket; // das Ticket der Order

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_CLOSE_BY für das Schließen zur Gegenposition: