- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathSrand
Stellt Anfangsposition für Generieren einer Folge der pseudozufälligen Ganzzahlen.
|
void MathSrand(
Parameter
seed
[in] Anfangszahl für die Reihe der zufälligen Zahlen.
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Funktion MathRand() wird für Erzeugen einer Folge von Pseudo-Zufallszahlen verwendet. Aufruf von MathSrand() mit einer bestimmten Initialisierungszahl ermöglicht es, immer die gleiche Folge von Pseudozufallszahlen zu erhalten.
Zum garantierten Erhalt der nicht wiederkehrenden Abfolge verwenden Sie den Aufruf von MathSrand(GetTickCount()), da der Wert von GetTickCount() sich ab dem Zeitpunkt des Starts des Betriebssystems erhöht und nicht innerhalb von 49 Tage wiederholt, bis der eingebaute Zähler von Millisekunden überläuft. Verwenden von MathSrand(TimeCurrent()) ist nicht geeignet, weil die Funktion TimeCurrent() gibt die Zeit der letzte Tick zurück, die für eine lange Zeit unverändert sein kann, zum Beispiel am Wochenende.
Die Initialisierung des Zufallsgenerators mit MathSrand() für Indikatoren und Expert Advisors wird am besten in der OnInit()-Handler getan; es spart Ihnen den folgenden mehrere Neustarts der Generator in OnTick() und OnCalculate()..
Anstelle der Funktion MathSrand(), srand()-Funktion verwendet werden kann.
Beispiel:
|
#property description "Der Indikator zeigt den zentralen Grenzwertsatz, der besagt:"