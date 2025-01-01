#property description "Der Indikator zeigt den zentralen Grenzwertsatz, der besagt:"

#property description "Die Summe von einer ausreichend großen Anzahl von schwach abhängigen Zufallswerte, "

#property description "mit annähernd gleicher Größe (keiner der Summanden dominiert,"

#property description "oder macht einen entscheidenden Beitrag zu der Summe), hat eine Verteilung die nah zu normal ist."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- Eigenschaften der graphischen Konstruktion

#property indicator_label1 "Label"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRoyalBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 5

//--- Variable input

input int sample_number=10;

//--- Ein Indikator-Puffer für die Erstellung der Verteilung

double LabelBuffer[];

//--- Zähler von Ticks

double ticks_counter;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- Bindung des Indikator-Puffers mit dem Array

SetIndexBuffer(0,LabelBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Den Indikator-Puffer aus der Gegenwart in die Vergangenheit umwenden

ArraySetAsSeries(LabelBuffer,true);

//--- Den Zufallszahlengenerator initialisieren

MathSrand(GetTickCount());

//--- Den Zähler von ticks initialisieren

ticks_counter=0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- Mit dem Null-Zähler setzen wir den Indikator-Puffer zurück

if(ticks_counter==0) ArrayInitialize(LabelBuffer,0);

//--- Den Zähler erhöhen

ticks_counter++;

//--- Wir sollten in regelmäßigen Abständen den Zähler von Ticks zurücksetzen, um die Verteilung wiederzubeleben

if(ticks_counter>100)

{

Print("Wir haben die Indikator-Werte zurückgesetzt, beginnen wir Füllen von den Zellen erneut");

ticks_counter=0;

}

//--- Bekommen Wir einen Auszug von Zufallswerten als die Summe der drei Zahlen von 0 bis 7

for(int i=0;i<sample_number;i++)

{

//--- Berechnung des Index der Zelle, wo die Zufallszahl fällt als die Summe der drei anderen Zahlen

int rand_index=0;

//--- Bekommen wir drei Zufallszahlen von 0 bis 7

for(int k=0;k<3;k++)

{

//--- Ein Rest der Division durch 7 wird ein Wert von 0 bis 6 zurückgeben

rand_index+=MathRand()%7;

}

//--- Erhöhen wir den Wert in der Zelle Nummer rand_index um 1

LabelBuffer[rand_index]++;

}

//--- Verlassen wir den Handler OnCalculate()

return(rates_total);

}