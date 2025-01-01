ChartGetDouble

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück. Die Eigenschaft des Charts muss vom Typ double sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

1. Gibt den Wert der Eigenschaft direkt zurück.

double ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

);

2. Gibt true oder false zurück je nach dem, ob eine Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Wenn erfolgreich wird der Wert der Eigenschaft in eine Zielvariable platziert, die als Referenz durch den letzten Parameter übergeben wird.

bool ChartGetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& double_var

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Charts. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sein.

sub_window

[in] Nummer des Unterfensters des Charts. Für die erste Variante ist der standardmäßige Wert gleich 0 (Hauptfenster des Charts). Die meisten Eigenschaften erfordern die Nummer des Unterfensters nicht.

double_var

[out] Die Variable vom Typs double für die gewünschte Eigenschaft.

Rückgabewert

Der Wert vom Typ double.

Für die zweite Variante des Aufrufs wird true zurückgegeben, wenn diese Eigenschaft unterstützt wird und wenn der Wert in die Variable double_var platziert wurde, anderenfalls false. Um zusätzliche Information über den Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Hinweis

Diese Funktion ist synchron, das bedeutet, dass sie erst nach der Ausführung aller Befehle ausgeführt wird, die vor dem Aufruf der Funktion zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden.

Beispiel: