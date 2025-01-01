//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- abrufen des Codes für den Deinitialisierungsgrund in der Variablen 'reason'

int reason=UninitializeReason();

//--- einen Nachrichtenstring mit einem Deinitialisierungsgrund erstellen und die Nachricht an das Journal senden

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- Erfolg

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialisierungsfunktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- erstelle eine Zeichenkette mit einem Deinitialisierungsgrund aus der Variable 'reason', um sie im Journal auszudrucken

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Beschreibung des Codes des Deinitialisierungsgrundes|

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- der EA beendete seine Arbeit durch den Aufruf der Funktion ExpertRemove()

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- das Programm wurde vom Chart entfernt

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- Rekompilieren des Programms

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- Symbol oder Zeitrahmen des Charts wurde verändert

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- Chart wurde geschlossen

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- Eingaben wurden vom Nutzer verändert

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- ein anderes Konto wurde aktiviert oder es gab eine erneute Verbindung zum Handelsserver aufgrund von Änderungen der Kontoeinstellungen

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- ein anderes Chart-Template wurde angewendet

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- OnInit() gab einen Wert ungleich Null zurück

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- Terminal wurde geschlossen

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- Grund der Deinitialisierung ist unbekannt

return("Unknown reason");

}