Dateioperationen

Gruppe der Funktionen für Arbeit mit Dateien.

Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.

Es gibt zwei Verzeichnisse (mit Subverzeichnissen), in denen Arbeitsdateien befinden können:

Terminal_data_folder\MQL5\FILES\ (Im Menue des Terminals wählen Sie für Durchsicht Manüpunkte "Datei"-"Datenverzeichnis öffnen");

der gesamter Ordner aller im Computer installierten Terminals - befinden sich normelerweise im Verzeichnis C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

Durch das Programmverzeichnis kann man Benennungen dieser dieser Verzeichnisse durch die Funktion TerminalInfoString() erhalten werden, beim Verwenden von Enumerationen ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:

//--- Ordner, in dem Terminaldaten aufbewahren werden

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

//--- der Gesamtordner aller Client-Terminals

string common_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

Arbeit mit Dateien aus anderen Verzeichnissen wird untersagt.

Die Datei Funktionen können Sie mit sogenannten "die genannten Kanäle" arbeiten. Dazu ist genügend es, die Funktion FileOpen() mit den entsprechenden Parametern zu rufen</t2.

Funktion Massnahme FileSelectDialog Dialog zum Erstellen einer Datei oder eines Verzeichnisses FileFindFirst Fängt die Suche der Dateien im entsprechenden Verzeichnis nach dem angegebenen Filter an FileFindNext Setzt die Suche fort, die durch die Funktion FileFindFirst() angefangen wurde FileFindClose Schließt die Suche Handle FileOpen Öffnet die Datei mit dem angegebenen Namen und mit der angegebenen Flagge FileDelete Entfernt die angegebene Datei FileFlush Speicher auf der Platte alle Daten, die im Dateipuffer Eingabe-Ausgabe noch bleiben FileGetInteger Ruft eine ganzzahlige Eigenschaft der Datei FileIsEnding Bestimmt das Ende der Datei im während des Lesens FileIsLineEnding Bestimmt Zeilenende während des Lesens FileClose Schließt die früher geöffnete Datei FileIsExist Prüft, ob die Datei existiert FileCopy Kopiert die Ausgangsdatei aus dem lokalen oder gesamten Ordner in eine andere Datei FileMove Bewegt oder benennt die Datei um FileReadArray Liest Arrays verschiedener Typen außer Zeilentypen (es kann ein Strukturarray sein ohne Zeilen und die dynamische Arrays) aus der binären Datei von der laufenden Position des Dateiindikators FileReadBool Liest aus der Datei des Typs CSV die Zeile von der laufenden Position bis zum Begrenzer (oder bis zum Ende der Textzeile) und wandelt die gelesene Zeile in den Wert des Typs bool FileReadDatetime Liest aus der Datei des Typs CSV die Zeile eines der Formate: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" oder "HH:MI:SS" - und wandelt sie in den Wert des Typs datetime um FileReadDouble Liest die Zahl der doppelten Genauigkeit mit dem Fließpunkt (double) aus der binären Datei von der laufenden Position des Dateiindikators FileReadFloat Liest den Wert float von der laufenden Position des Dateianzeigers FileReadInteger Liest den Wert des Typs int, short oder charvon der laufenden Position des Dateianzeigers abhängig von der angegebenen Länge in Bytes FileReadLong Liest den Wert des Typs long von der laufenden Position des Dateianzeigers FileReadNumber Liest aus der Datei des Typs CSV die Zeile von der laufenden Position zum Begrenzer (oder bis zum Ende der Textzeile) und wandelt die gelesene Zeile in den Wert des Typs double um FileReadString Liest die Zeile aus der Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers FileReadStruct Liest Inhalt aus der binären Datei in die Struktur, die als Parameter übertragen wurde FileSeek Bewegt die Position des Dateiindikators um die angegebene Zahl der Bytes gegen die angegebene Position FileSize Gibt die Größe der entsprechenden geöffneten Datei zurück FileTell Gibt die laufende Position des Indikators der entsprechenden geöffneten Datei zurück FileWrite Schreibt Daten in die Datei des Typs CSV oder TXT FileWriteArray Schreibt in die Datei des Typs BIN Arrays aller Typen außer Zeilentypen FileWriteDouble Schreibt den Parameterwert des Typs double von der angegebenen Position des Dateianzeigers in die binäre Datei FileWriteFloat Schreibt den Parameterwert des Typs float von der angegebenen Position des Dateianzeigers FileWriteInteger Schreibt den Parameterwert des Typs int in die binäre Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers FileWriteLong Schreibt den Parameterwert des Typs long in die binäre Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers FileWriteString Schreibt den Parameterwert des Typs string in die Datei des Typs BIN oder TXT von der laufenden Position des Dateianzeigers FileWriteStruct Schreibt den Inhalt der Struktur, die als Parameter übertragen wurde, in die binäre Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers FileLoad Liest alle Daten der angegebenen binären Datei in das Array numerischer Typen oder einfacher Strukturen FileSave Schreibt alle Elemente des als Parameter übermittelten Arrays in eine binäre Datei FolderCreate Erzeugt ein Verzeichnis im Ordner Files (abhängig von dem Wert common_flag) FolderDelete Entfernt das angegebene Verzeichnis. Wenn der Ordner nicht leer ist, kann er entfernt werden FolderClean Entfernt alle Dateien im angegebenen Ordner

Wenn Datei für Schreiben durch die Funktion FileOpen() geöffnet wird, werden alle im Pfad angegebenen Unterordner erzeugt werden, wenn sie fehlen.