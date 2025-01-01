DokumentationKategorien
Kehrt die angegebene Anzahl von Elementen im Array um, beginnend mit dem angegebenen Index.

bool  ArrayReverse(
   void&        array[],            // Array irgendeines Typs
   uint         start=0,            // Startindex der Umkehrung
   uint         count=WHOLE_ARRAY   // Anzahl der Elemente
   );

Parameter

array[]

[in][out]  Array.

start=0

[in]  Startindex der Umkehrung.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Anzahl der umzukehrenden Elemente. Wenn WHOLE_ARRAY angegeben ist, werden alle Arrayelemente, ab dem im Parameter start angegebenen Index bis zum Ende, in umgekehrter Reihenfolge eingeordnet.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false.

Hinweis

Die Funktion ArraySetAsSeries() verschiebt die Arrayelemente nicht physikalisch. Stattdessen wird nur die Indexierungsrichtung für den Zugriff auf die Elemente wie in der Zeitreihe umgekehrt. Die Funktion ArrayReverse() bewegt die Arrayelemente physikalisch so, dass das Array "umgekehrt" wird.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Deklarieren des Arrays mit fixer Größe und der Wertezuweisung
   int array[10];
   for(int i=0;i<10;i++)
     {
      array[i]=i;
     }
//--- Anzeigen des Arrays vor der Neuordnung der Elemente
   Print("Vor dem Aufruf von ArrayReverse()");
   ArrayPrint(array);
//--- Umkehren von 3 Elementen im Array und dessen Darstellung danach
   ArrayReverse(array,4,3);
   Print("Nach dem Aufruf von ArrayReverse()");
   ArrayPrint(array);
/*
  Ausführungsergebnis:
  Vor dem Aufruf von ArrayReverse()
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Nach dem Aufruf von ArrayReverse()
   0 1 2 3 6 5 4 7 8 9
*/

Siehe auch

