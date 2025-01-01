- ArrayBsearch
ArrayReverse
Kehrt die angegebene Anzahl von Elementen im Array um, beginnend mit dem angegebenen Index.
bool ArrayReverse(
Parameter
array[]
[in][out] Array.
start=0
[in] Startindex der Umkehrung.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der umzukehrenden Elemente. Wenn WHOLE_ARRAY angegeben ist, werden alle Arrayelemente, ab dem im Parameter start angegebenen Index bis zum Ende, in umgekehrter Reihenfolge eingeordnet.
Rückgabewert
Liefert bei Erfolg true, ansonsten false.
Hinweis
Die Funktion ArraySetAsSeries() verschiebt die Arrayelemente nicht physikalisch. Stattdessen wird nur die Indexierungsrichtung für den Zugriff auf die Elemente wie in der Zeitreihe umgekehrt. Die Funktion ArrayReverse() bewegt die Arrayelemente physikalisch so, dass das Array "umgekehrt" wird.
Beispiel:
Siehe auch
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries