//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Deklarieren des Arrays mit fixer Größe und der Wertezuweisung

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- Anzeigen des Arrays vor der Neuordnung der Elemente

Print("Vor dem Aufruf von ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

//--- Umkehren von 3 Elementen im Array und dessen Darstellung danach

ArrayReverse(array,4,3);

Print("Nach dem Aufruf von ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

/*

Ausführungsergebnis:

Vor dem Aufruf von ArrayReverse()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nach dem Aufruf von ArrayReverse()

0 1 2 3 6 5 4 7 8 9

*/