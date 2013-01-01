DokumentationKategorien
FileWriteFloat

Schreibt den Parameterwert des Typs foat in bin-Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers.

uint  FileWriteFloat(
   int    file_handle,     // Datei-Handle
   float  value            // geschriebener Wert 
   );

Parameter

file_handle

[in]  Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.

value

[in]  Wert des Typs float.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt die Funktion die Anzahl der geschriebenen Bytes (in diesem Fall sizeof(float)=4). Dateianzeiger wird um dieselbe Zahl der Bytes verschiebt.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileWriteFloat.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // Währungspaar
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // Zeitspanne
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten
//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei
input string          InpFileName="Close.bin"// der Dateiname
input string          InpDirectoryName="Data"// der Verzeichnisname
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- stürzen Sie den Fehlerwert
   ResetLastError();
//--- Kopieren Sie der Schlußpreis für jede Bar
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Werte des Schlußpreises. Fehlercode = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- Kopieren Sie die Zeit für jede Bar
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- erhalten Sie die Größe des Buffers
   size=ArraySize(close_buff);
//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Werte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
      PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- zeichnen Sie die Zeit und die Werte der Schlußpreis in die Datei auf
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);
        }
      //--- schließen Sie die Datei
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

