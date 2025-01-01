- CLHandleType
CLGetDeviceInfo
Erhielt die Geräteeigenschaft aus dem OpenCL-Treiber.
|
bool CLGetDeviceInfo(
Optionen
handle
[in] Nummer von OpenCL-Gerät oder OpenCL-Handle, der durch die Funktion CLContextCreate() erstellt wurde.
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft, die Sie über das OpenCL-Gerät erhalten möchten. Kann einer der vordefinierten Werten aus der unteren Tabelle sein.
data[]
[out] Array, um die Daten über das gefragte Gerät zu erhalten.
size
[out] Die Größe der erhaltenen Daten im Array data[].
Rückgabewert
true beim Erfolg oder false beim Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Hinweis
Für eindimensionale Arrays, wird die Nummer des Elements, mit dem Lesung von Daten für Schreibung in den OpenCL-Puffer beginnt, unter Berücksichtigung der Flagge AS_SERIES ausgerechnet.
Liste der gültigen Eigenschaftenbezeichner von OpenCL-Gerät
Die genaue Beschreibung der Eigenschaft und ihre Werte finden Sie auf die offizielle OpenCL Website.
|
Identifier
|
Wert
|
CL_DEVICE_TYPE
|
0x1000
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
0x1001
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
0x1002
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS
|
0x1003
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
0x1004
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES
|
0x1005
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_CHAR
|
0x1006
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_SHORT
|
0x1007
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_INT
|
0x1008
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_LONG
|
0x1009
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_FLOAT
|
0x100A
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_DOUBLE
|
0x100B
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
0x100C
|
CL_DEVICE_ADDRESS_BITS
|
0x100D
|
CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS
|
0x100E
|
CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS
|
0x100F
|
CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE
|
0x1010
|
CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_WIDTH
|
0x1011
|
CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_HEIGHT
|
0x1012
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_WIDTH
|
0x1013
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_HEIGHT
|
0x1014
|
CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_DEPTH
|
0x1015
|
CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT
|
0x1016
|
CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE
|
0x1017
|
CL_DEVICE_MAX_SAMPLERS
|
0x1018
|
CL_DEVICE_MEM_BASE_ADDR_ALIGN
|
0x1019
|
CL_DEVICE_MIN_DATA_TYPE_ALIGN_SIZE
|
0x101A
|
CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG
|
0x101B
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_TYPE
|
0x101C
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELINE_SIZE
|
0x101D
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE
|
0x101E
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
0x101F
|
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE
|
0x1020
|
CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS
|
0x1021
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE
|
0x1022
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
0x1023
|
CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT
|
0x1024
|
CL_DEVICE_PROFILING_TIMER_RESOLUTION
|
0x1025
|
CL_DEVICE_ENDIAN_LITTLE
|
0x1026
|
CL_DEVICE_AVAILABLE
|
0x1027
|
CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE
|
0x1028
|
CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILITIES
|
0x1029
|
CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES
|
0x102A
|
CL_DEVICE_NAME
|
0x102B
|
CL_DEVICE_VENDOR
|
0x102C
|
CL_DRIVER_VERSION
|
0x102D
|
CL_DEVICE_PROFILE
|
0x102E
|
CL_DEVICE_VERSION
|
0x102F
|
CL_DEVICE_EXTENSIONS
|
0x1030
|
CL_DEVICE_PLATFORM
|
0x1031
|
CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG
|
0x1032
|
CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_HALF
|
0x1034
|
CL_DEVICE_HOST_UNIFIED_MEMORY
|
0x1035
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_CHAR
|
0x1036
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_SHORT
|
0x1037
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_INT
|
0x1038
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_LONG
|
0x1039
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_FLOAT
|
0x103A
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_DOUBLE
|
0x103B
|
CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_HALF
|
0x103C
|
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION
|
0x103D
|
CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE
|
0x103E
|
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS
|
0x103F
|
CL_DEVICE_IMAGE_MAX_BUFFER_SIZE
|
0x1040
|
CL_DEVICE_IMAGE_MAX_ARRAY_SIZE
|
0x1041
|
CL_DEVICE_PARENT_DEVICE
|
0x1042
|
CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_DEVICES
|
0x1043
|
CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTIES
|
0x1044
|
CL_DEVICE_PARTITION_AFFINITY_DOMAIN
|
0x1045
|
CL_DEVICE_PARTITION_TYPE
|
0x1046
|
CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT
|
0x1047
|
CL_DEVICE_PREFERRED_INTEROP_USER_SYNC
|
0x1048
|
CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE
|
0x1049
|
CL_DEVICE_IMAGE_PITCH_ALIGNMENT
|
0x104A
|
CL_DEVICE_IMAGE_BASE_ADDRESS_ALIGNMENT
|
0x104B
