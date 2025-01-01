Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und Strukturen
- Chartkonstanten
- Objektkonstanten
- Indikatorkonstanten
- Medium Zustand
- Handelskonstanten
- Benannte Konstanten
- Datenstrukturen
- Kodes der Fehler und Warnungen
- Eingabe/Ausgabe Konstanten
Standardkonstanten, Enumerationen und Strukturen
für die Erleichterung von Programmschreiben und gute Wahrnehmung von Ausgangsprogrammtexten werden in der Sprache MQL5 vorbestimmte Standardkonstanten und Enumerationen vorausgesehen. Außerdem werden für Informationsspeicherung dienstliche Strukturen verwendet.
Standardkonstanten sind Analoge der Makrosubstitutionen und haben den Typ int.
Konstanten sind nach ihrem Zweck gruppiert:
- Chartkonstanten werden bei der Arbeit mit Preischarts benutzt: Öffnung, Navigation, Parametereinstellung;
- Objektkonstanten sind für die Verarbeitung graphischer Objekte bestimmt, die erstellt und in Charten dargestellt werden können;
- Indikatorkonstanten dienen der Arbeit mit Standard- und Benutzerindikatoren;
- Medium Zustand – beschreiben Eigenschaften eines mql5-Programms, geben Information über das Client-Terminal, Handelsinstrument und das laufende Handelskonto;
- Handelskonstanten ermöglichen es verschiedenartige Information während Handelsprozesses zu praezisieren ;
- Benannte Konstanten – Konstanten der Sprache MQL5;
- Datenstrukturen beschreiben Verwendete Formate der Datenspeicherung;
- Fehler- Warnungskoden beschreiben Compilernachrichten und Nachrichten des Handelsservers auf Handelsanforderungen
- Input/Output Konstanten sind für die Arbeit mit Dateifunktionen und Ausgabe von Informationen auf Computerdislay durch die Funktion MessageBox() bestimmt.