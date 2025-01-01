Standardkonstanten, Enumerationen und Strukturen

für die Erleichterung von Programmschreiben und gute Wahrnehmung von Ausgangsprogrammtexten werden in der Sprache MQL5 vorbestimmte Standardkonstanten und Enumerationen vorausgesehen. Außerdem werden für Informationsspeicherung dienstliche Strukturen verwendet.

Standardkonstanten sind Analoge der Makrosubstitutionen und haben den Typ int.

Konstanten sind nach ihrem Zweck gruppiert: