SendNotification

Sendet eine Benachrichtigung an mobilen Terminals, deren MetaQuotes-IDs in dem Optionen-Fenster auf der Registerkarte "Benachrichtigungen" angegeben sind.

bool SendNotification(

string text

);

Parameter

text

[in] Text der Benachrichtigung. Die Benachrichtigung darf nicht länger als 255 Zeichen sein.

Rückgabewert

true, wenn Benachrichtigung erfolgreich vom Terminal gesendet wurde, ansonsten wird false zurückgegeben. Bei der Überprüfung nach dem Fehlschlagen der benachrichtigen GetLastError() kann ein der folgenden Fehler ausgeben:

4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Hinweis

Der Funktion SendNotification() sind enge Einschränkungen bei der Verwendung gesetzt: nicht mehr als 2 Anrufe pro Sekunde und nicht mehr als 10 Anrufe pro Minute. Die Überwachung der Häufigkeit der Nutzung ist dynamisch, und die Funktion kann bei der Verletzung deaktiviert werden.

Bei der Anwendung im Strategie-Tester wird die SendNotification()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel: