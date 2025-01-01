DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 

DXShaderTexturesSet

Legt die Texturen des Shaders fest

bool  DXShaderTexturesSet(
   int          shader,         // Handle des Shaders
   const  int&  textures[]      // Array der Handles der Strukturen
   );

Parameter

shader

[in]  Handle des Shader erstellt in DXShaderCreate().

textures[]

[in]  Array der Handles der Texturen, die mitDXTextureCreate() erstellt wurden.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Größe des Textur-Arrays sollte gleich der Anzahl der im Shader-Code deklarierten Objekte Texture2D sein.