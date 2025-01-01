Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXShaderTexturesSet
DXShaderTexturesSet
Legt die Texturen des Shaders fest
|
bool DXShaderTexturesSet(
Parameter
shader
[in] Handle des Shader erstellt in DXShaderCreate().
textures[]
[in] Array der Handles der Texturen, die mitDXTextureCreate() erstellt wurden.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Größe des Textur-Arrays sollte gleich der Anzahl der im Shader-Code deklarierten Objekte Texture2D sein.