#include <Trade\Trade.mqh>

#define MAGIC (123)



//--- Eingabeparameter

input string InpFileNameOK = "ok.wav"; // Audiodatei für Erfolg

input string InpFileNameErr = "timeout.wav"; // Audiodatei für einen Fehler

input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // Auftragstyp

input double InpLots = 0.1; // Losgröße



//--- globale Variable

CTrade ExtTrade;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Setzen der MagicNumber und die Auftragsart bei der Ausführung entsprechend den Symboleinstellungen

ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);

ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

//--- Aufruf der Funktion zum Erteilen eines Auftrags oder zum Eröffnen einer Position mit Tonwiedergabe

OrderSendWithAudio();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion platziert einen Auftrag oder eröffnet eine Position |

//| und spielt den Sound für Erfolg oder für einen Fehler ab |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderSendWithAudio(void)

{

bool res=true;

MqlTick tick= {};



ResetLastError();

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

PlaySound(InpFileNameErr);

return;

}

//--- Senden einer Anfrage an den Server

switch(InpOrderType)

{

case ORDER_TYPE_BUY :

res=ExtTrade.Buy(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL :

res=ExtTrade.Sell(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));

break;

default :

res=false;

}

if(!res)

Print("Error ",GetLastError());

Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());



//--- wenn die Anfrage akzeptiert wird, wird der Sound ok.wav abgespielt

if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)

PlaySound(InpFileNameOK);

else

PlaySound(InpFileNameErr);

}