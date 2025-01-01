|
#property script_show_inputs
input int InpYear = 0; // Jahr
input int InpMonth = 0; // Monat
input int InpDay = 0; // Tag
input int InpHour = 0; // Stunde
input int InpMin = 0; // Minute
input int InpSec = 0; // Sekunde
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- die eingegebenen Werte anpassen und sie in Variablen schreiben
int year = (InpYear<1970 ? 1970 : InpYear); // Wenn das eingegebene Jahr kleiner als 1970 ist, wird 1970 verwendet
int month= (InpMonth<1 ? 1 : InpMonth > 12 ? 12 : InpMonth);
int day = (InpDay <1 ? 1 : InpDay > 31 ? 31 : InpDay);
int hour = (InpHour <0 ? 0 : InpHour > 23 ? 23 : InpHour);
int min = (InpMin <0 ? 0 : InpMin > 59 ? 59 : InpMin);
int sec = (InpSec <0 ? 0 : InpSec > 59 ? 59 : InpSec);
//--- Ausgabe der eingegebenen Werte im Protokoll
PrintFormat("Entered date and time: %04u.%02u.%02u %02u:%02u:%02u", InpYear, InpMonth, InpDay, InpHour, InpMin, InpSec);
//--- Ausgabe der angepassten eingegebenen Werte im Protokoll
PrintFormat("Corrected date and time: %04u.%02u.%02u %02u:%02u:%02u", year, month, day, hour, min, sec);
//--- Schreiben der Eingabewerte in die entsprechenden Strukturfelder
MqlDateTime time_struct={};
time_struct.year= year;
time_struct.mon = month;
time_struct.day = day;
time_struct.hour= hour;
time_struct.min = min;
time_struct.sec = sec;
//--- das Datum und die Uhrzeit aus der Struktur in eine Variable vom Typ datetime umwandeln und
datetime time = StructToTime(time_struct);
//--- die Ergebnisse der Konvertierung einer Variablen vom Struktur-Typ MqlDateTime als Wert vom Typ datetime anzeigen
Print("Converted date and time: ",TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
/*
Ergebnisse, wenn keine Standardwerte eingegeben werden:
Entered date and time: 0000.00.00 00:00:00
Corrected date and time: 1970.01.01 00:00:00
Converted date and time: 1970.01.01 00:00:00
Ergebnisse, wenn ein ungültiger Tag im Februar des laufenden Jahres eingegeben wird:
Entered date and time: 2024.02.31 00:00:00
Corrected date and time: 2024.02.31 00:00:00
Converted date and time: 2024.03.02 00:00:00
*/
}