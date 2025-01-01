DokumentationKategorien
Wandelt die Variable des Typs Strukturen MqlDateTime in den Wert des Typs datetime um und gibt den empfangenen Wert zurück.

datetime  StructToTime(
   MqlDateTime&  dt_struct      // Struktur für Datum und Zeit
   );

Parameter

dt_struct

[in]  Variable des Typs Strukturen MqlDateTime.

Rückgabewert

Wert des Typs datetime, der Anzahl der Sekunden seit  01.01.1970 enthält.

Beispiel:

#property script_show_inputs
 
input int   InpYear  =  0;    // Jahr
input int   InpMonth =  0;    // Monat
input int   InpDay   =  0;    // Tag
input int   InpHour  =  0;    // Stunde
input int   InpMin   =  0;    // Minute
input int   InpSec   =  0;    // Sekunde
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- die eingegebenen Werte anpassen und sie in Variablen schreiben
   int year =  (InpYear<1970 ? 1970 : InpYear); // Wenn das eingegebene Jahr kleiner als 1970 ist, wird 1970 verwendet
   int month=  (InpMonth<1 ?  1  :  InpMonth > 12  ?  12 :  InpMonth);
   int day  =  (InpDay  <1 ?  1  :  InpDay   > 31  ?  31 :  InpDay);
   int hour =  (InpHour <0 ?  0  :  InpHour  > 23  ?  23 :  InpHour);
   int min  =  (InpMin  <0 ?  0  :  InpMin   > 59  ?  59 :  InpMin);
   int sec  =  (InpSec  <0 ?  0  :  InpSec   > 59  ?  59 :  InpSec);
 
//--- Ausgabe der eingegebenen Werte im Protokoll
   PrintFormat("Entered date and time: %04u.%02u.%02u %02u:%02u:%02u"InpYearInpMonthInpDayInpHourInpMinInpSec);
   
//--- Ausgabe der angepassten eingegebenen Werte im Protokoll
   PrintFormat("Corrected date and time: %04u.%02u.%02u %02u:%02u:%02u"yearmonthdayhourminsec);
   
//--- Schreiben der Eingabewerte in die entsprechenden Strukturfelder
   MqlDateTime time_struct={};
   time_struct.yearyear;
   time_struct.mon = month;
   time_struct.day = day;
   time_struct.hourhour;
   time_struct.min = min;
   time_struct.sec = sec;
   
//--- das Datum und die Uhrzeit aus der Struktur in eine Variable vom Typ datetime umwandeln und
   datetime time = StructToTime(time_struct);
   
//--- die Ergebnisse der Konvertierung einer Variablen vom Struktur-Typ MqlDateTime als Wert vom Typ datetime anzeigen
   Print("Converted date and time: ",TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
  /*
  Ergebnisse, wenn keine Standardwerte eingegeben werden:
   Entered date and time0000.00.00 00:00:00
   Corrected date and time1970.01.01 00:00:00
   Converted date and time1970.01.01 00:00:00
   
  Ergebnisse, wenn ein ungültiger Tag im Februar des laufenden Jahres eingegeben wird:
   Entered date and time2024.02.31 00:00:00
   Corrected date and time2024.02.31 00:00:00
   Converted date and time2024.03.02 00:00:00
  */
  }