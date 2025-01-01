- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMax
Funktion gibt den größeren von zwei numerischen Werten zurück.
|
double MathMax(
Parameter
value1
[in] Der erste numerische Wert.
value2
[in] Der zweite numerische Wert.
Rückgabewert
Die größere der beiden Zahlen.
Hinweis
Statt der Funktion MathMax()kann die Funktion fmax() verwendet werden. Funktionen fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() können mit ganzzahligen Typen arbeiten, ohne sie in den Typ double umzuwandeln.
Wenn Werte verschiedener Typen der Funktion übergeben werden, wird der Wert des niedrigen Types automatisch in den des höheren konvertiert. Der Typ des Rückgabewerts entspricht dem des höheren Typs.
Bei der Übergabe desselben Typs wird keine Typenumwandlung durchgeführt.
Beispiel:
|
//--- Eingabeparameter