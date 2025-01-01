TimeLocal

Gibt lokale Zeit des Computers zurück, auf dem das Client-Terminal läuft. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf ohne Parameter

datetime TimeLocal();

Aufruf mit einem Parameter des Typs MqlDateTime

datetime TimeLocal(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parameter

dt_struct

[out] die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.

Rückgabewert

Zeitwert des Typs datetime

Hinweis

Wenn Variable des Typs Strukturen MqlDateTime als Parameter übertragenen wurde, wird sie entsprechend ausgefüllt.

Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.

Im Strategietester ist die lokale Zeit TimeLocal() immer gleich der modellierten Serverzeit TimeCurrent().

Beispiel: