DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Datum und ZeitTimeLocal 

TimeLocal

Gibt lokale Zeit des Computers zurück, auf dem das Client-Terminal läuft. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf ohne Parameter

datetime  TimeLocal();

Aufruf mit einem Parameter des Typs MqlDateTime

datetime  TimeLocal(
   MqlDateTime&  dt_struct      // die Strukturvariable der Zeit
   );

Parameter

dt_struct

[out]  die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.

Rückgabewert

Zeitwert des Typs datetime

Hinweis

Wenn  Variable des Typs Strukturen MqlDateTime als Parameter übertragenen wurde, wird sie entsprechend ausgefüllt.

Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.

Im Strategietester ist die lokale Zeit TimeLocal() immer gleich der modellierten Serverzeit TimeCurrent().

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- Deklarieren der Variable MqlDateTime, die mit lokalen PC-Zeitdaten gefüllt werden soll
   MqlDateTime tm={};
   datetime    time1=TimeLocal();   // erste Form des Aufrufs für die Lokalzeit des PC
   datetime    time2=TimeLocal(tm); // zweite Form des Aufrufs für die Lokalzeit des PC mit Füllen der MqlDateTime-Struktur
   
//--- Ausgabe der abgerufenen Werte der Lokalzeit des PC und des Füllens der Struktur mit den entsprechenden Daten im Protokoll
   PrintFormat("Local time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)time1tm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Ergebnis:
   Local time2024.04.18 19:44:09
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour19
   - Min44
   - Sec09
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }