Gibt den Wert der entsprechenden Indikatoreigenschaft. Indikatoreigenschaft muss des Typs double sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
Aufruf mit dem Identifikator der Eigenschaft

bool IndicatorSetDouble(
Aufruf mit dem Identifikator und Modifikator der Eigenschaft

bool IndicatorSetDouble(
Parameter
prop_id
[in] Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE sein.
prop_modifier
[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Nur Leveleigenschaften fordern Modifikator an. Nummerierung der Stände beginnt bei 0, d.h. um eine Eigenschaft dem zweiten Stand anzugeben, setzen sie 1 (1 weniger als bei der Verwendung von Compiler-Direktiven).
prop_value
[in] Wert der Eigenschaft.
Rückgabewert
Bei der erfolgreichen Durchführung gibt true zurück, anderenfalls false.
Hinweis
Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) durch Direktive #property beginnt bei 1 (eins), während die Funktionen verwenden Nummerierung bei 0 (Null). Bei die falsche Eingabe einer Nummer des Stands, kann Anzeige des Indikators verschieden sein.
Können Sie beispielsweise den Wert des ersten Stands für den Indikator in einem separaten Fenster auf zwei Methoden angeben:
- property indicator_level1 50 - 1 wird für Angabe des Stands verwendet,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - 0 wird für Angabe des Stands verwendet.
Beispiel: umwendender Indikator, der den maximalen und minimalen Wert des Indikatorfensters und die Werte der Stände, an denen die horizontalen Linien liegen, ändert.

//--- die maximalen und minimalen Werte für den Indikatorfenster setzen
