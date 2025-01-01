SymbolInfoString

Gibt die entsprechende Eigenschaft des angegebenen Symbols zurück. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

1. Gibt den Eigenschaftswert sofort zurück.

string SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

);

2. Gibt true oder false zurück, abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Im Erfolgsfall wird der Eigenschaftswert in die Empfangsvariable gestellt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.

bool SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,

string& string_var

);

Parameter

name

[in] Symbolname.

prop_id

[in] Identifikator der Symboleigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_SYMBOL_INFO_STRING sein .

string_var

[out] Variable des Typs string, der den Wert der angeforderten Eigenschaft zugewiesen wird.

Rückgabewert

Wert des Typs string. Im Falle der Nichtausführung können Sie Fehlerinformation durch die Funktion GetLastError() erhalten:

5040 – ungültiger string-Parameter für die Angabe des Symbolnamens,

4301 - unbekanntes Symbol (Finanzinstrument)

4302 - das Symbol nicht in der "Marktübersicht" ausgewählt (ist in der Liste nicht verfügbar),

4303 - ungültiger Identifikator der Symboleigenschaft.

Hinweis

Wenn die Funktion verwendet werden soll, um Informationen über den letzten Tick zu bekommen, ist es besser SymbolInfoTick() zu verwenden. Es ist möglich, dass seit Verbinden des Terminals an das Handelskonto keine Preise des Symbols empfangen wurden. In einem solchen Fall ist der Wert unbestimmt.

In den meisten Fällen reicht es aus, SymbolInfoTick() zu verwenden. Mit dieser Funktion können Sie durch einen einzelnen Aufruf die Werte von Ask, Bid, Last, Volume und Zeit des letzten Ticks erhalten.

Beispiel: