//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderDelete.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://team.metaquotes.ru/email/view/599588 |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://team.metaquotes.ru/email/view/599588"

#property version "1.00"

//--- Beschreibung

#property description "Das Skript zeigt ein Beispiel der Funktion FolderDelete()."

#property description "Erstellen Sie zunächst zwei Ordner, einer ist leer und der andere enthält eine Datei."

#property description "Beim Versuch einen nicht-leeren Ordner zu löschen, erhalten wir eine Fehler-und Warnmeldung."



//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameter

input string firstFolder="empty"; // Leerer Ordner

input string secondFolder="nonempty";// Ein Ordner mit einer Datei

string filename="delete_me.txt"; // der Dateiname, die Sie im Ordner secondFolder erstellen

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Schreiben Sie die Datei-Handle hier

int handle;

//--- Finden Sie in welchem Ordner Sie arbeiten

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- Debug-Meldung

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- Versuchen Sie einen leeren Ordner auf Pfad MQL5\Files zu erstellen

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 bedeutet, dass Sie in lokalem Ordner des Terminals arbeiten

{

//--- Zeigen Sie den vollen Pfad zum erstellten Ordner

PrintFormat("Ordner %s wurde erstellt",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- Fehlercode rücksetzen

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("Ordner %s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- Erstellen Sie nun einen nicht-leeren mit der FileOpen()-Funktion

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // Formen Sie den Pfad zur Datei, die Sie öffnen, um in einen nicht vorhandenen Ordner zu schreiben

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // Flag FILE_WRITE ist in diesem Fall erforderlich, sehen Sie Hilfe für FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("Datei %s wurde für lesen eröffnet",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("Date %s konnte nicht im Ordner %s erstellt werden. Fehlercode=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Vorbereiten auf Löschung der Dateien %s und %s", firstFolder, secondFolder));

//--- Eine kurze Pause von 5 Sekunden, so dass Sie die Meldung auf Chart lesen können

Sleep(5000); // Sleep() kann nicht in den Indikators verwendet werden!



//--- Im Dialogfenster fragen Sie den Benutzer

int choice=MessageBox(StringFormat("Möchten Sie Ordner %s und %s löschen?", firstFolder, secondFolder),

"Löschung der Ordner",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // Zwei Schaltflächen - "Yes" und "No"



//--- Aktionen je nach der gewählten Option

if(choice==IDYES)

{

//--- Den Kommentar aus dem Chart löschen

Comment("");

//--- Eine Meldung in "Experts" Journal hinzufügen

PrintFormat("Versuch die Ordner %s und %s zu löschen",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- Löschen den leeren Ordner

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- Diese Meldung soll erscheinen, weil der Ordner leer ist

PrintFormat("Ordner %s wurde erfolgreich gelöscht",firstFolder);

else

PrintFormat("Ordner %s konnte nicht gelöscht werden. Fehlercode=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- Löschen Sie den Ordner mit einer Datei

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("Ordner %s wurde erfolgreich gelöscht", secondFolder);

else

//--- Diese Meldung soll erscheinen, weil der Ordner hat eine Datei

PrintFormat("Ordner %s konnte nicht gelöscht werden. Fehlercode=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Löschung wurde abgebrochen");

//---

}