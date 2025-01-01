Grundlagen der Sprache

MetaQuotes Language 5 (MQL5) ist eine objektorientierte Programmiersprache für Entwicklung automatischer Handelsstrategien, technische Benutzerindikatoren für die Analyse verschiedenartiger Finanzmärkte. Sie erlaubt nicht nur verschiedene Expertsysteme zu schreiben, sondern auch eigene graphische Werkzeuge zu erzeugen, die Handelsentscheidungen zu treffen helfen.

MQL5 zugrunde liegt das Konzept der weit verbreiteten Programmiersprache C++, im Vergleich zu MQL4 sind darin Enumerationen, Strukturen, Klassen und Verarbeitung von Ereignissen. Wegen der Erweiterung der Anzahl eingebauter Grundtypen, ist die Zusammenwirkung ausgeführter Programme auf MQL5 mit anderen Anwendungen mittels dll maximal erleichtert. Syntax der Sprache MQL5 ist der Syntax C++ ähnlich, das erlaubt Programme aus modernen Programmiersprache in diese Sprache leicht zu übertragen.

für Lernen der Sprache MQL5 sind alle Themen nach folgenden Abschnitten gruppiert: