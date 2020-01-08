copy_rates_from

Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum.

copy_rates_from(

symbol,

timeframe,

date_from,

count

)

Parameter

symbol

[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.

timeframe

[in] Zeitrahmen der benötigten Bars Bestimmt durch einen Wert der Enumeration TIMEFRAME. Benötigter unbenannter Parameter.

date_from

[in] Eröffnungszeitpunkt der ersten Bar der gewünschten Zeitspanne. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.

count

[in] Verlangte Anzahl der Bars. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Rückgabe de Bars als numpy Array mit den angegebenen Spalten von time, open, high, low, close, tick_volume, spread und real_volume. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Siehe auch die Funktion CopyRates() für weitere Information.

Nur die Daten zurück, deren Datum kleiner (früher) oder gleich dem angegebenen Datum ist. Dabei wird das Interval mit Genauigkeit bis zur Sekunde vorgegeben und berücksichtigt. D.h. die Zeit der Öffnung jeder Bar ist immer gleich oder kleiner als das angegebene Datum.

MetaTrader 5 Terminal stellt die Balken nur innerhalb der Historie zur Verfügung, die einem Benutzer auf den Charts zur Verfügung stehen. Die Anzahl der dem Benutzer zur Verfügung stehenden Balken wird durch den Parameter "Max. Balken im Chart" bestimmt.

Beim Erstellen des Objekts 'datetime' verwendet Python die lokale Zeitzone, MetaTrader 5 hingegen die Zeitzone von UTC (ohne Zeitverschiebung). Daher sollte 'datetime' in UTC-Zeit für die Funktionen erstellt werden, die die Zeit benötigen. Die Daten vom MetaTrader 5 Terminal haben UTC-Zeit.

TIMEFRAME ist eine Enumeration mit den möglichen Zeitrahmen eines Charts

ID Beschreibung TIMEFRAME_M1 1 Minute TIMEFRAME_M2 2 Minuten TIMEFRAME_M3 3 Minuten TIMEFRAME_M4 4 Minuten TIMEFRAME_M5 5 Minuten TIMEFRAME_M6 6 Minuten TIMEFRAME_M10 10 Minuten TIMEFRAME_M12 12 Minuten TIMEFRAME_M12 15 Minuten TIMEFRAME_M20 20 Minuten TIMEFRAME_M30 30 Minuten TIMEFRAME_H1 1 Stunde TIMEFRAME_H2 2 Stunden TIMEFRAME_H3 3 Stunden TIMEFRAME_H4 4 Stunden TIMEFRAME_H6 6 Stunden TIMEFRAME_H8 8 Stunden TIMEFRAME_H12 12 Stunden TIMEFRAME_D1 1 Tag TIMEFRAME_W1 1 Woche TIMEFRAME_MN1 1 Monat

Beispiel:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Importieren des Moduls 'pandas' für die Darstellung der erhaltenen Daten in Tabellenform

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # Anzahl der anzuzeigenden Spalten

pd.set_option('display.width', 1500) # maximale Tabellenbreite der Darstellung

# Importieren der Moduls pytz für die Arbeit mit Zeitzonen

import pytz



# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Setzen der Zeitzone auf UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# Erstellen des Objekts 'datetime' in UTC-Zeit, um die lokale Zeitzone zu vermeiden

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# Abrufen von 10 Bars von EURUSD H4 ab dem 01.10.2020 in UTC-Zeit

rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# Anzeigen von jedem erhaltenen Datenelement in einer neuen Zeile

print("Anzeige der erhaltenen Daten 'as is'")

for rate in rates:

print(rate)



# Erstellen von DataFrame aus den erhaltenen Daten

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# Konvertieren der Zeit in Sekunden im Datumsformat

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# Datenanzeige

print("

Anzeige von dataframe mit Daten")

print(rates_frame)





Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Datenanzeige 'as is'

(1578484800, 1.11382, 1.11385, 1.1111, 1.11199, 9354, 1, 0)

(1578499200, 1.11199, 1.11308, 1.11086, 1.11179, 10641, 1, 0)

(1578513600, 1.11178, 1.11178, 1.11016, 1.11053, 4806, 1, 0)

(1578528000, 1.11053, 1.11193, 1.11033, 1.11173, 3480, 1, 0)

(1578542400, 1.11173, 1.11189, 1.11126, 1.11182, 2236, 1, 0)

(1578556800, 1.11181, 1.11203, 1.10983, 1.10993, 7984, 1, 0)

(1578571200, 1.10994, 1.11173, 1.10965, 1.11148, 7406, 1, 0)

(1578585600, 1.11149, 1.11149, 1.10923, 1.11046, 7468, 1, 0)

(1578600000, 1.11046, 1.11097, 1.11033, 1.11051, 3450, 1, 0)

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)



Darstellung von dataframe mit Daten

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-08 12:00:00 1.11382 1.11385 1.11110 1.11199 9354 1 0

1 2020-01-08 16:00:00 1.11199 1.11308 1.11086 1.11179 10641 1 0

2 2020-01-08 20:00:00 1.11178 1.11178 1.11016 1.11053 4806 1 0

3 2020-01-09 00:00:00 1.11053 1.11193 1.11033 1.11173 3480 1 0

4 2020-01-09 04:00:00 1.11173 1.11189 1.11126 1.11182 2236 1 0

5 2020-01-09 08:00:00 1.11181 1.11203 1.10983 1.10993 7984 1 0

6 2020-01-09 12:00:00 1.10994 1.11173 1.10965 1.11148 7406 1 0

7 2020-01-09 16:00:00 1.11149 1.11149 1.10923 1.11046 7468 1 0

8 2020-01-09 20:00:00 1.11046 1.11097 1.11033 1.11051 3450 1 0

9 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11093 1.11017 1.11041 2448 1 0

Siehe auch

CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range