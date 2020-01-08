- initialize
copy_rates_from
Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum.
|
copy_rates_from(
Parameter
symbol
[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.
timeframe
[in] Zeitrahmen der benötigten Bars Bestimmt durch einen Wert der Enumeration TIMEFRAME. Benötigter unbenannter Parameter.
date_from
[in] Eröffnungszeitpunkt der ersten Bar der gewünschten Zeitspanne. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
count
[in] Verlangte Anzahl der Bars. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Rückgabe de Bars als numpy Array mit den angegebenen Spalten von time, open, high, low, close, tick_volume, spread und real_volume. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Siehe auch die Funktion CopyRates() für weitere Information.
Nur die Daten zurück, deren Datum kleiner (früher) oder gleich dem angegebenen Datum ist. Dabei wird das Interval mit Genauigkeit bis zur Sekunde vorgegeben und berücksichtigt. D.h. die Zeit der Öffnung jeder Bar ist immer gleich oder kleiner als das angegebene Datum.
MetaTrader 5 Terminal stellt die Balken nur innerhalb der Historie zur Verfügung, die einem Benutzer auf den Charts zur Verfügung stehen. Die Anzahl der dem Benutzer zur Verfügung stehenden Balken wird durch den Parameter "Max. Balken im Chart" bestimmt.
Beim Erstellen des Objekts 'datetime' verwendet Python die lokale Zeitzone, MetaTrader 5 hingegen die Zeitzone von UTC (ohne Zeitverschiebung). Daher sollte 'datetime' in UTC-Zeit für die Funktionen erstellt werden, die die Zeit benötigen. Die Daten vom MetaTrader 5 Terminal haben UTC-Zeit.
TIMEFRAME ist eine Enumeration mit den möglichen Zeitrahmen eines Charts
|
ID
|
Beschreibung
|
TIMEFRAME_M1
|
1 Minute
|
TIMEFRAME_M2
|
2 Minuten
|
TIMEFRAME_M3
|
3 Minuten
|
TIMEFRAME_M4
|
4 Minuten
|
TIMEFRAME_M5
|
5 Minuten
|
TIMEFRAME_M6
|
6 Minuten
|
TIMEFRAME_M10
|
10 Minuten
|
TIMEFRAME_M12
|
12 Minuten
|
TIMEFRAME_M12
|
15 Minuten
|
TIMEFRAME_M20
|
20 Minuten
|
TIMEFRAME_M30
|
30 Minuten
|
TIMEFRAME_H1
|
1 Stunde
|
TIMEFRAME_H2
|
2 Stunden
|
TIMEFRAME_H3
|
3 Stunden
|
TIMEFRAME_H4
|
4 Stunden
|
TIMEFRAME_H6
|
6 Stunden
|
TIMEFRAME_H8
|
8 Stunden
|
TIMEFRAME_H12
|
12 Stunden
|
TIMEFRAME_D1
|
1 Tag
|
TIMEFRAME_W1
|
1 Woche
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 Monat
Beispiel:
|
from datetime import datetime
Siehe auch
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range