void OnStart()

{

//--- String-Variablen

string output_string;

string temp_string;

string format_string;

//--- bereiten wir die Kontraktspezifikation vor

temp_string=StringFormat("Kontraktspezifikation für %s:

",_Symbol);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des int Wertes

int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_DIGITS = %d (Anzahl der Stellen nach dem Komma)

",

digits);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes mit einer Variablen Anzahl nach dem Dezimalkomma

double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

format_string=StringFormat(" SYMBOL_POINT = %%.%df (Wert eines Punktes )

",

digits);

temp_string=StringFormat(format_string,point_value);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des int Wertes

int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SPREAD = %d (aktueller Spread in Punkten)

",

spread);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe von int

int min_stop=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = %d (minimaler Abstand in Punkten für Stop Orders)

",

min_stop);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe von double ohne Bruchteil

double contract_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = %.f (Kontraktgröße)

",

contract_size);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes mit standardmäßiger Genauigkeit

double tick_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = %f (minimale Preisänderung)

",

tick_size);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Festlegung der Methode zur Berechnung von Swaps

int swap_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SWAP_MODE);

string str_swap_mode;

switch(swap_mode)

{

case SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED (keine Swaps)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (in Punkten)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL (in Geld in der Basiswährung des Symbols)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN (in Geld in der Margin-Währung des Symbols)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT (in Geld in der Währung des Kunden)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT (in Jahreszinsen vom Preis des Symbols zum Moment der Berechnung von Swap)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN (in Jahreszinsen vom Eröffnungspreis der Position auf dem Symbol)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT (durch die Neueröffnung der Position zum Schlusspreis +/- angegebene Anzahl der Punkte)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID (durch die Neueröffnung der Position zum Bid Preis +/- angegebene Anzahl der Punkte)"; break;

}

//--- Ausgabe des string Wertes

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_MODE = %s

",

str_swap_mode);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes mit standardmäßiger Genauigkeit

double swap_long=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_LONG);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_LONG = %f (Buy Swap)

",

swap_long);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes mit standardmäßiger Genauigkeit

double swap_short=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_SHORT);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_SHORT = %f (Sell Swap)

",

swap_short);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Handelsmodus bestimmen

int trade_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE);

string str_trade_mode;

switch(trade_mode)

{

case SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (Handel auf dem Symbol verboten)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (nur Käufe erlaubt)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (nur Verkäufe erlaubt)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (Operationen nur für das Schließen von Positionen)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_FULL: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (keine Begrenzungen für Transaktionen)"; break;

}

//--- Ausgabe des string Wertes

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_MODE = %s

",

str_trade_mode);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes in kompakter Form

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_MIN = %g (Mindestvolumen des Trades)

",volume_min);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes

double volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_STEP = %g (minimaler Schritt der Preisänderung)

",volume_step);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes im

double volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_MAX = %g (maximales Vopkllumen;

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ermittlung der Methode für die Berechnung von Swap

int calc_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE);

string str_calc_mode;

switch(calc_mode)

{

case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES (Futures)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFD (CFD)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX (CFDs auf Indizes)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE (CFDs beim Handel mit Hebel)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS (Handel mit Wertpapieren an der Börse)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES (Handel mit Futures an der Börse)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS (Handel mit Futures an FORTS)";break;

}

//--- Ausgabe des string Wertes

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = %s

",

str_calc_mode);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes mit 2 Stellen nach dem Dezimalpounkt

double margin_initial=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_MARGIN_INITIAL = %.2f (anfängliche Margin)

",

margin_initial);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des double Wertes mit 2 Stellen nach dem Dezimalpunkt

double margin_maintenance=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = %.2f (maintenance margin)

",

margin_maintenance);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- Ausgabe des int Wertes

int freeze_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = %d (Freeze Level in Punkten)",

freeze_level);

StringAdd(output_string,temp_string);

Print(output_string);

Comment(output_string);

/* das Ergebnis der Ausführung

Kontraktspezifikation für EURUSD:

SYMBOL_DIGITS = 5 (Anzahl der Stellen nach dem Komma)

SYMBOL_POINT = 0.00001 (Punkt)

SYMBOL_SPREAD = 10 (aktueller Spread in Punkten)

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 18 (minimaler Abstand in Punkten für Stop Orders)

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100000 (Kontraktgröße)

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.000010 (minimale Preisänderung)

SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (in Punkten)

SYMBOL_SWAP_LONG = -0.700000 (Swap Long)

SYMBOL_SWAP_SHORT = -1.000000 (Swap Short)

SYMBOL_TRADE_MODE = SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (keine Begrenzungen für Transaktionen)

SYMBOL_VOLUME_MIN = 0.01 (Mindestvolumen des Trades)

SYMBOL_VOLUME_STEP = 0.01 (minimaler Schritt der Änderung des Volumens)

SYMBOL_VOLUME_MAX = 500 (Höchstvolumen des Trades)

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)

SYMBOL_MARGIN_INITIAL = 0.00 (anfängliche Margin)

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = 0.00 (maintenance margin)

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0 (Freeze Level in Punkten)

*/

}