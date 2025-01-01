- GlobalVariableCheck
GlobalVariableDel
Entfernt globale Variable des Client-Terminals.
bool GlobalVariableDel(
Parameter
name
[in] Name der globalen Variable.
Rückgabewert
Bei der erfolgreichen Entfernung gibt die Funktion true zurück, anderenfalls false. Für die Erhaltung der fehlerbezogenen Information muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.
Hinweis
Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugriffs, danach werden sie automatisch entfernt.
Beispiel:
