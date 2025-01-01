- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Handelssignale
Eine Gruppe von Funktionen für die Steuerung der Handelssignale. Diese Funktionen erlauben Ihnen:
- Informationen über die Handelssignale, die zum Kopieren zur Verfügung stehen, erhalten,
- Kopiereinstellungen von Handelssignale lesen oder setzen,
- zu einem Signal abonnieren und Subskription durch die Sprache MQL5 abschaffen.
Funktion
Aktion
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double für das ausgewählte Signal zurück
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer für das ausgewählte Signal zurück
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string für das ausgewählte Signal zurück
Wählt ein Signal aus der Basis der im Terminal verfügbaren Handelssignale aus
Gibt die Anzahl der im Terminal verfügbaren Signale zurück
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ double in Kopiereinstellungen des Handelssignals
Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer in Kopiereinstellungen des Handelssignals
Abonniert auf ein Handelssignal
Abbestellt Abonnement auf ein Handelssignal