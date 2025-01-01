DokumentationKategorien
Handelssignale

Eine Gruppe von Funktionen für die Steuerung der Handelssignale. Diese Funktionen erlauben Ihnen:

  • Informationen über die Handelssignale, die zum Kopieren zur Verfügung stehen, erhalten,
  • Kopiereinstellungen von Handelssignale lesen oder setzen,
  • zu einem Signal abonnieren und Subskription durch die Sprache MQL5 abschaffen.

Funktion

Aktion

SignalBaseGetDouble

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double für das ausgewählte Signal zurück

SignalBaseGetInteger

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer für das ausgewählte Signal zurück

SignalBaseGetString

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string für das ausgewählte Signal zurück

SignalBaseSelect

Wählt ein Signal aus der Basis der im Terminal verfügbaren Handelssignale aus

SignalBaseTotal

Gibt die Anzahl der im Terminal verfügbaren Signale zurück

SignalInfoGetDouble

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück

SignalInfoGetInteger

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück

SignalInfoGetString

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück

SignalInfoSetDouble

Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ double in Kopiereinstellungen des Handelssignals

SignalInfoSetInteger

Setzt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer in Kopiereinstellungen des Handelssignals

SignalSubscribe

Abonniert auf ein Handelssignal

SignalUnsubscribe

Abbestellt Abonnement auf ein Handelssignal

 