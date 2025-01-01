Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double für das ausgewählte Signal zurück

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer für das ausgewählte Signal zurück

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string für das ausgewählte Signal zurück

Wählt ein Signal aus der Basis der im Terminal verfügbaren Handelssignale aus

Gibt die Anzahl der im Terminal verfügbaren Signale zurück